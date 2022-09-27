許正宇︰菲律賓企業可利用香港市場　籌集綠色和可持續發展資金

財經事務及庫務局局長許正宇今日（27日）繼續在菲律賓馬尼拉的行程，分別會見菲律賓中央銀行行長Felipe Medalla博士、菲律賓財政部副部長Mark Joven和菲律賓外交部副部長Jesus Domingo。

許正宇在與Felipe Medalla博士和Mark Joven會面時表示，金融科技是香港近年的重點發展領域之一，菲律賓和東南亞國家聯盟（東盟）的金融機構可以探討香港開發的金融科技方案，並於當地市場應用。許正宇又指，粵港澳大灣區的發展為香港和菲律賓在人民幣業務和綠色金融等領域帶來無限機遇。他留意到菲律賓是東南亞發展最快的人民幣市場之一，香港作為全球離岸人民幣業務樞紐，期待與菲律賓合作，助力人民幣國際化。在綠色金融方面，許正宇表示，菲律賓企業可以利用香港市場籌集綠色和可持續發展的資金。

許正宇與Jesus Domingo會面期間，感謝菲律賓主辦亞洲開發銀行（亞行）第五十五屆理事會年會。他指過去兩屆年會均以視像形式舉行，今屆以實體形式進行，意味各成員國已準備好加強合作，力求在疫情後迅速復蘇。有關香港爭取加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）的請求，鑑於香港與RCEP經濟體的互惠關係長遠而密切，他期望菲律賓繼續支持香港加入。

與菲律賓高級官員會面前，許正宇出席由亞洲協會菲律賓分會舉辦的早餐交流會，主題為「香港作為國際金融中心的現況和未來」，期間他向與會的商界翹楚介紹讓香港繼續與國際社會接軌的最新措施，即撤銷指定隔離酒店的檢疫安排，好消息廣受與會人士熱烈歡迎。此外，他亦介紹了香港在資產和財富管理方面的競爭優勢、連接內地資本市場及金融科技方面的舉措，以及證券和債券市場的發展。

許正宇在早餐交流會後，與香港上海滙豐銀行有限公司菲律賓行長兼行政總裁Sandeep Uppal會面，就雙方關注的事項交流意見。

許正宇亦出席了由菲律賓香港商會主辦的午餐會，該商會是當地主要的香港商業組織。香港向菲律賓提供貿易和投資機會，能使雙方受益，許正宇和與會者就此進行交流，成果豐碩。

許正宇明日（28日）將拜訪中國駐菲律賓大使館臨時代辦周志勇，並出席亞行理事會年會的組別會議及菲律賓政府舉辦的晚宴。