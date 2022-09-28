英國債市波動　金融機構暫停接受新按揭申請　料供樓開支飆7成

英國財相關浩霆於上周五（23日）公布減稅方案後，震散英鎊匯價及英國債市。在債市處於不穩定局面下，當地部份金融機構暫停新按揭產品。當中包括Virgin Money及Skipton Building Society暫停新按揭，而萊斯銀行旗下Halifax計劃暫停所有低息產品。

據Virgin Money發言人指出是基於市場狀況，Halifax則歸因於按揭貸款市場的重大變化，Skipton Building Society指將對產品重新定價，以回應近期市場走勢。

料明年加息至6厘

由於市場加速憂慮通脹，英倫銀行將需要加息應對，央行表明會讓通脹回落至2%水平。目前市場人士已預期，當地利率由2.25厘，在明年時見6厘。若基準利率攀升，將會對當地所有貸款帶來影響。

若英倫銀行採取緊急加息，2年期固定貸款利率或升至6厘，較2年增加4厘。Pantheon Macroeconomics首席經濟師Samuel Tombs及高級經濟師Gabriella Dickens表示，這些家庭明年負擔的每月還款將由863鎊增加7成至1,490鎊。

另《inew》引述其中一間樓按機構Private Finance的經紀指出，曾在凌晨3時收到客戶電郵，希望可以在加息前盡快完成貸款合約。樓按機構則為避免成為市場上，提供最便宜利率的公司，紛紛暫時停止批出合約。