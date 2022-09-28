港股創近十一年低　恒生投資：市場恐慌性拋售　支持位看16000關

恒指跌至近十一年低，恒生投資管理認為，美國今年進取加息，人民幣及其他亞洲貨幣出現貶值，港股出現恐慌性拋售。該行稱，除非中國經濟出現好轉，否則人民幣將繼續受壓，並對中資股構成沽壓，不利大市氣氛。

展望後市，港股呈尋底格局，技術指標上，下一個支持位看16000點，整體而言下跌空間有限。



恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，環球經濟出現大變，現時已由過去低息高增長，轉為高息及低增長的大環境。美國通脹持續高企，預期聯儲局續大幅加息以壓抑通脹，並在年底前及下年初繼續加息，以對抗通脹作為要務，環球市場或會繼續受壓。

現時聯儲局的利率點陣圖，預期明年美國指標利率將升至4.6厘左右，他認為加息路線圖已經較為清楚，並會繼續支持美元強勢，相信美元指數會升至115-120。

投資市場上，恒指及香港債券由年初至今已分別跌21.7%及10.4%，現時港股估值偏低，預測市盈率僅為9.8倍，接近10年低位。港股呈尋底格局，不過相信下跌空間有限，因為留意到部分投資者，持有大量現金，正等待入市機會。

西水東流 恒指明年料見反彈

另外，現時美股估值偏高的情況下，未來美股仍有明顯沽壓，預期部分投資者會將資金由美股撥入港股，相信恒指經過持續跌浪，明年有機會反彈。

股票板塊方面，薛永輝認為，電訊及本地銀行股是一些防守性較高的股票，又認為內地房地產股份已經見底，市場對內房的負面看法略有好轉，當中國企內房較值博。