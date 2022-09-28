港大經管學院「香港經濟前景展望」研討會　探討經濟發展政策方向

港大經管學院主辦，並由香港經濟及商業策略研究所、數字經濟與創新研究所和亞洲環球研究所協辦的「香港經濟前景展望」研討會今日﹙28日﹚圓滿舉行。研討會為知名學者、政策制定者及商界領袖提供一個交流平台，探討經濟發展政策方向及機遇，旨在為香港經濟的可持續發展作出貢獻。

今年研討會邀請了香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、國際清算銀行亞太區首席代表、中國人民銀行前副行長及國際貨幣基金組織前副總裁張濤博士，以及諾貝爾經濟學獎得獎者及倫敦政治經濟學院經濟學欽定講座教授Sir Christopher Pissarides擔任主講嘉賓，並聯同其他政府官員及商界翹楚，共同探討香港未來經濟發展方向及作出分析，範疇包括香港國際金融中心的競爭力、經濟結構、北部都會區發展、土地及房屋政策和整體經濟策略，並就相關政策提出建議。

香港大學首席副校長、經濟學講座教授、黃乾亨黃英豪政治經濟學教授兼香港經濟及商業策略研究所總監王于漸教授致歡迎辭時表示，香港經濟正面對內外衝擊。內在方面，除了要面對仍然繁複的入境檢疫限制及嚴峻的房屋壓力，更出現勞動力不足及人口老化問題。同時，作為外向型經濟體，香港過去三年的對外經濟聯繫嚴重受創。此時此刻，今年的「香港經濟前景展望」研討會更見重要，「我們希望能及時向政府提出建議，改善經濟政策，並為未來香港經濟發展作出貢獻。」

香港特別行政區政府財政司司長陳茂波表示很高興得悉港大經管學院於數日前發佈《香港經濟政策綠皮書2022》，就香港經濟的熱門話題提出了一系列的分析和政策建議，實在值得深思和討論。自新一屆政府上任以來，推動創科、金融發展、土地及房屋供應以及招攬人才皆是首要的工作。按照政府的工作方向及成果，我們對前景仍然相當樂觀。