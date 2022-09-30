薩默斯：全球經濟面臨一系列風險　與08年金融危機前雷同

美國前財長薩默斯稱，當前全球市場風險積聚，「我們正處在一個風險高企的階段」，與08年金融危機前雷同。



薩默斯接受《彭博電視》訪問時指，目前全球經濟面臨的一系列風險，堪比2007年夏季金融危機前的階段，稱英國目前面臨的困難只是潛在崩潰的一個案例。「就像2007年8月份人們開始緊張不安那樣，我認為現在應當是大家越來越緊張的時候。」

2007年的夏季，美國樓市出現崩盤，最終在隨後的一年演變成了大蕭條以來最為嚴重的金融危機。

薩默斯表示，除了英國之外，「我不認為我看到其他市場失序的跡象，目前還沒有。但我們知道，波動性極大時，這樣的形勢就更有可能發生。」他指出，當前脆弱市況的背後是巨大的槓桿、經濟政策前景的不確定、對於基本通膨高企的不安、大宗商品價格波動、與俄羅斯入侵烏克蘭、以及中國相關的地緣政治緊張態勢。

薩默斯稱，有一個特別需要關注的領域，是目前日本政策中所蘊含的壓力。一方面，日本上周通過購買日圓從市場中吸收流動性，從而支撐匯率。但另一方面，通過日本央行持續放鬆貨幣政策來注入流動性。這是「非同尋常的」。

對於英國，薩默斯直言「我們處在非常複雜和前所未有的領域」。薩默斯表示，雖然英國央行干預英債市場一時間穩定了形勢，但他稱計劃操作時間是到10月14日，可能不具有持久性。他認為，關鍵問題在於市場不相信英國的宏觀經濟政策具有可持續性。「僅靠兩周的購買操作，不會永遠維持穩定，很可能都無法維持兩周的穩定，除非外界認為，這是一個過渡方案，基本面會得到修復。」