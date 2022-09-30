下周四起放寬食肆每枱人數上限　牛角母企敘福樓揚3.4%｜持續更新

隔晚美股受壓，標普500指數跌至2020年11月以來的最低水平，阿里巴巴ADR創逾一周最大跌幅。而美元升勢暫歇，英鎊反彈，歐羅走強。另外留意內地今早公布中國9月製造業PMI，市場預估為49.7，前值為49.4；中國9月財新製造業PMI，市場預估為49.5，前值為49.5。



【15：36】政府放寬食肆每枱上限人數

政府放寬餐飲業安排，從下周四（6日）起，每枱客上限人數由8人增至12人，受到有關消息刺激，牛角母企敘福樓（1978）升3.4%，大快活（0052）升1.2%。

【15：12】內地股市低收

內地股市在第三季最後一個交易日低收，上證收市報3024點，跌16點，深成收市報10778點，跌140點，滬深300指數收市報3804點，跌22點，創業板指數收市報2288點，跌44點。

亞太區股市方面，日股低收，跌484點，報25937點，台股跌109點，報13424點，韓股跌15點，報2155點。

港股升幅擴大，恒指最新報17295點，升130點，國指升27點，報5939點，科指報3468點，跌13點。

【14：11】港股轉升

港股走勢由跌轉升，恒指最新報17211點，升45點，國指跌4點，報5907點，科指報3445點，跌37點。

碧桂園（2007）今日一洗頹風，勁升11.4%。

內銀股上揚，工行（1398）升2.5%。

【13：14】港股跌26點

港股走勢午後維持疲弱，最新報17139點，跌26點，國指跌28點，報5883點，科指跌58點，報3424點。

申洲（2313）及李寧（2331）分別挫3.5%及4.5%。

【12：04】港股半日跌11點

恒指半日跌11點，報17154點，成交429億元；科指跌1.2%，報3439點。

科技股普跌，美團 （3690） 跌近4%，騰訊 （0700） 跌逾1%，阿里巴巴 （9988） 升0.3%。

內房逆市造好，碧桂園 （2007） 升近9%，富力地產（2777）升逾11%，旭輝（0884）升近7%，龍光（3380）升近6%。

【10：25】港股插過百點

9月最後一個港股交易日，恒指今早由升轉跌，一度低見17016點，創近逾10年低，現仍插123點，報17042點。

【10：03】恒指好淡爭持

恒指好淡爭持，現升20點，報17186點；科指跌1.28%，報3437點。

科技股普跌，美團（3690）跌超3%，騰訊（0700）跌超1%。滙豐 （0005） 升近2%撐市，高見41.2元。

名創優品 （9896） 一度升逾6%，高見9.5元，現仍升近5%公司表示，有意在未來12個月內進行市場內股份購回最多1億美元（約7.85億港元）的普通股及/或代表其普通股的美國存託股份，並預計將利用其資產負債表中的盈餘現金來進行回購。

零跑汽車 （9863） 跌幅擴至逾13%，低見27.5元創上市新低。

【09：20】恒指升不足1點

港股9月最後一個交易日平開，恒指升不足1點，開報17165點；科指升0.2%，報3488點。

騰訊（0700）跌超1%，開報266.8元創52周新低，美團 （3690） 升0.8%，阿里巴巴（9988）升0.59%，百度（9888）升近3%，滙豐 （0005） 升0.6%，