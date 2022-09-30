恒指跌過百點　險穿萬七點關口　再創逾十年低 ｜持續更新

隔晚美股受壓，標普500指數跌至2020年11月以來的最低水平，阿里巴巴ADR創逾一周最大跌幅。而美元升勢暫歇，英鎊反彈，歐羅走強。另外留意內地今早公布中國9月製造業PMI，市場預估為49.7，前值為49.4；中國9月財新製造業PMI，市場預估為49.5，前值為49.5。



【10：25】港股插過百點

9月最後一個港股交易日，恒指今早由升轉跌，一度低見17016點，創近逾10年低，現仍插123點，報17042點。

【10：03】恒指好淡爭持

恒指好淡爭持，現升20點，報17186點；科指跌1.28%，報3437點。

科技股普跌，美團（3690）跌超3%，騰訊（0700）跌超1%。滙豐 （0005） 升近2%撐市，高見41.2元。

名創優品 （9896） 一度升逾6%，高見9.5元，現仍升近5%公司表示，有意在未來12個月內進行市場內股份購回最多1億美元（約7.85億港元）的普通股及/或代表其普通股的美國存託股份，並預計將利用其資產負債表中的盈餘現金來進行回購。

零跑汽車 （9863） 跌幅擴至逾13%，低見27.5元創上市新低。

【09：20】恒指升不足1點

港股9月最後一個交易日平開，恒指升不足1點，開報17165點；科指升0.2%，報3488點。

騰訊（0700）跌超1%，開報266.8元創52周新低，美團 （3690） 升0.8%，阿里巴巴（9988）升0.59%，百度（9888）升近3%，滙豐 （0005） 升0.6%，