金管局：資金成本續升 或限制銀行業淨息差改善空間

金管局表示，本港銀行同業拆息（HIBOR）上升速度超過香港銀行整體資金成本，或有助提高銀行以HIBOR為基準的資產的息差。但由於大部分以HIBOR為基準的按揭貸款，已達到其以最優惠貸款利率（P）為基準的利率上限，淨息差的改善程度可能因此被部分抵銷。多間銀行雖已在9月下旬上調P，但幅度仍相對較細。



金管局發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》表示，鑑於P在未來上升的步伐及規模，受銀行自身的資金成本架構及其他相關考慮因素影響而仍存在不確定性，銀行資金成本的持續上升趨勢，可能會限制淨息差整體改善空間。

報告又指，上半年本港爆發第五波疫情下，零售銀行盈利有所減少，資產質素輕微轉差。但在穩健資本及流動性的狀況下，銀行業依然保持穩健。展望未來，多項下行風險因素或對銀行管理其信貸風險構成挑戰，尤其是第五波疫情爆發以來，部分家庭及企業的償債能力轉弱，銀行應審慎評估利率急劇上升對其貸款組合的潛在影響。

第五波疫情下，零售銀行盈利由於非利息收入減少及貸款減值撥備增加而減少。期內整體稅前經營溢利較2021年同期下跌19.5%。特定分類貸款比率在同期輕微上升，認可機構總特定分類貸款比率由2021年12月的0.88%升至2022年6月的1.10%，仍維持在健康的水平。

所有認可機構的內地相關貸款，總特定分類貸款比率由2021年年底的0.86%升至2022年6月的1.50%。鑑於內地多個省份反覆出現新冠感染，加上內房市場疲弱，內地經濟或因此面臨經濟阻力，金管局提醒銀行對內地相關貸款的信貸風險管理保持警惕。

另外，報告指本港市民置業負擔能力在上半年有所改善但仍偏緊。與去年第四季比較，今年第2季的樓價與收入比率稍微回落至18.8，仍屬偏高，而1997年的峰值約為15。7月新造按揭成數為56%，仍低於首次採取宏觀審慎措施之前64%的水平，另供款與入息比率亦維持在約37%的低水平。