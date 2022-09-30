工銀亞洲慈善基金開展「國旗國徽國歌主題教育」項目，該基金首度與中華書局開展「國旗國徽國歌知多少主題教育」項目，並合作出版國情教育讀物《國旗國徽國歌知多少（小學篇）》，贈送全港逾470所小學，輔助學童學習了解國情的知識。

該基金又稱，全力支援中華書局在國慶日前後在全港各區學校舉辦多場「校長論壇」，冀為校長與學校管理層提供交流分享教育理念、辦學心得、學校管理經驗等，以促進學校與學術界、文化藝術界之間的溝通交流。此項目被確認為香港特別行政區成立25周年的認可活動之一，預計逾30萬名學童受惠。

工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明表示，國旗、國徽、國歌是國家的象徵，凝聚國家和民族的歷史文化，體現民族精神。學生是香港的未來，也是祖國的未來，在香港融入國家發展藍圖的進程中，青少年的前景是無可限量。透過本次與香港中華書局的首度合作，「我們期望通過與教育界、出版界合作，引領學生全面認識國情、珍視歷史和文化。工銀亞洲慈善基金亦會持續舉辦相關活動，希望同學們積極參與，充分了解國情和歷史，一起當好中國歷史文化的傳承者、傳播者。」