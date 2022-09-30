港8月零售銷售跌0.1%　汽車及汽車零件逆市升逾四成

政府統計處公布，8月零售業總銷貨價值臨時估計為286億元，按年微跌0.1%。扣除價格變動後，該月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌2.9%。

8月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.1%，相關銷售價值臨時估計為26億元，按年升21.3%。

按年比較，超級市場貨品的銷貨價值跌1%；電器及其他未分類耐用消費品跌3%；百貨公司貨品跌11.3%；服裝跌7.4%；藥物及化妝品跌0.2%；家具及固定裝置跌8.5%；書報、文具及禮品跌17.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件跌12.7%；中藥跌3.4%；眼鏡店跌8.7%。

另一方面，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨價值升4.3%；其他未分類消費品升3.8%；食品、酒類飲品及煙草升2.1%；汽車及汽車零件升43.7%；燃料升7.2%。

政府表示，在高比較基數的影響下，8月零售業總銷貨價值按年些微下跌。經季節性調整後按月比較，零售業總銷貨價值繼續增長。

展望未來，本地疫情緩和、勞工市場狀況改善和第二階段消費券計劃短期內會繼續支持消費氣氛和需求，但金融狀況進一步趨緊將構成制約。社會各界須與政府齊心合力，令本地疫情受控，為恢復消費相關活動創造更大空間。