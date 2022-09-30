內房｜奧園已就230億元人民幣境內債　與金融機構訂延期安排

中國奧園（3883）發公告，指出已與若干境內金融機構訂立延長230億元（人民幣‧下同）本金的境內融資安排期限，同時與財務及法律顧問制定協商重組計劃。

公司表示會繼續與財務及法律顧問緊密合作，分析公司財務狀況，制定協商一致的重組計劃。財務顧問畢馬威企業諮詢（中國）正協助公司與所有相關利益方溝通。有關擬議的重組計劃的相關工作正在進行中，亦繼續與境內外債權人進行具建設性的討論，務求令公司及其債權人保持穩定及保存價值。

公司又指出已與若干境內金融機構訂立安排延長本金逾230億元現有境內融資安排的期限，另有其他境內融資安排展期工作已進入與境內債權人的協商階段。

公司指出與潛在投資者就有關資本重組的事宜保持經常對話，作為實施協商一致的債務重組的一部分。目前尚未與任何有關投資者訂立任何具有法律約束力的協議。將根據上市規則及適用法律的規定適時作出進一步公告。

首8個月合約銷售172.5億元

公司亦表示，今年首8個月之未經審核物業合同銷售額累計約172.5億元。該公司近9成房地產項目按計劃及進度進行，繼續確保項目竣工交付，同時整合資源盤活項目的建設和銷售，降低營運開支，全力設法改善流動性狀況。

公司指出繼由綠城管理控股有限公司代建合作項目廣州雲和公館落地，於今年8月31日與綠城發展簽署戰略合作協議，綠城發展將負責西安奧園譽峯、重慶南川奧園公園壹號等項目的開發管理，包括規劃設計、工程監理、建築施工、營銷策劃等。