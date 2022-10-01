港股被專家看淡　料第四季試逾十年新低　籲現金增至5成過寒冬

不論是匯市﹑債市及股市的投資者，相信在剛過去第三季均損手居多。匯市方面，英鎊及日圓兌美元分別創下歷年及1998年來新低。債市方面，美國十年期債息曾突破4厘。股市更是跌過四腳朝天，其中港股於季內累瀉4,636點或21.2%，更是連跌5個季度，美股道指則是自2020年11月以來，首次收市低於29000點。一時間，環球金融市場投資者失去信心。

第三季已成為歷史，反而第四季市況前景會否有改善，投資者又應該如何部署？２才是值得關注的事情。三位專家就港股走勢把脈，異口同聲均認為第四季大市或會下試2011年10月低位16170點，更認為投資者應採取更謹慎態度，現金比例提高至50%。



聯儲局等央行大幅加息，為市況動盪元素之一‧。（資料圖片）

央行鷹派作風致股匯債三殺局面

觸及匯﹑股﹑債三個資本市場出現「三殺」局面。其中一個原因正是各主要央行在季加快收水步伐。其中聯儲局從今年6月起，已連續第3次加息0.75厘，年內累計加息達3厘。當局更明言會繼續加息，直至通脹回落。英倫銀行及歐洲央行亦在季內加息，歐洲央行在今年9月宣布加息0.75厘，行長拉加德更揚言在未來仍有數次大幅加息。加上聯儲局已將每月賣債計劃，在9月時增至950億美元，進一步收緊市場資金，已為股市帶來沽壓。

央行貨幣政策以外，就是疫後經濟復甦步伐可謂踉踉蹌蹌，其中歐元區9月綜合採購經理指數（PMI）初值跌至48.2，為20個月新低，同時連續3個月處於50以下。美國上月PMI回升至49.3，仍低於50。反映出歐元區及美國經濟復甦力度不強。

英國首相卓慧思領導的政府，公布減稅方案後不獲市場人士支持。（資料圖片）

英政府新減稅方案投資者不收貨

匯市波動亦引發股市動盪。除卻聯儲局大幅加息，觸發美匯指數於季內突破114，創下20年新高外，英國政府於9月23日公布新的減稅振興經濟方案，投資者明顯不收貨，並隨即沽出英鎊及英國債券，英鎊匯價及債市大幅下跌。鎊匯兌美元在隨後一個交易日失守1.04，創下歷來新低，市場人士預期英鎊兌美元跌穿1算的比例增加。



其實不單止英鎊匯價出現大幅波動，日圓及人民幣在季內亦受到沽壓，促使日本政府及央行自1998年以來再次入市買日圓，人民銀行則透過「出口術」等措施，務求穩定人民幣匯價。由於本港不少上市公司以人民幣計價，滙豐（0005）及渣打（2888）皆為英資銀行，受到匯率因素衝擊，港股又豈有不跌之理！

連敬涵認為，投資者可以留意濠賭股。（資料圖片）

連敬涵冀二十大後內地有放寬防疫措施

因此投資者對第三季投資市場表現感失望，屬可以理解，那麼第四季市場又會是個怎樣的局面？國泰君安國際投資策略師連敬涵認為股市在本季初段表現未必太理想，並且要視乎中共二十大後，防疫措施否有更多轉變，以及是否有更多刺激經濟措施出台，認為會對股市於10月底時帶來轉機。相對於美國及歐洲受到通脹問題，及能源危機影響，內地似乎較能抵禦風險，若有新措施會對港股帶來幫助，可是難免仍須要「捱一段時間」。他又認為大市反彈至今年3月中時低位18235點，便遇上阻力，除非市況出現超跌後，出現技術反彈。

整體而言，大市將於17000至18000點之間整固，若在較差情況或會下試201年10月低位16170點。

被問及投資者在第四季可留意哪些板塊時，連敬涵指出濠賭股可留意，又指出若內地放寬防疫措施，內地航空股及與旅遊相關股份亦可留意。

黃敏碩指出，港交所股價走勢對市況具有指標作用。（資料圖片）

黃敏碩指可留意港交所走勢

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩則認為，從目前局面來看，後市會繼續波動，並處於加息尋底的情況。一方面聯儲局會繼續加息，預期在今年11月及12月分別加息0.75厘及0.5厘，因此認為投資者於季內要採取審慎態度，以迎接2023年。同時投資者亦應留意內地經濟復甦步伐，以及有關穩定樓市的相關消息。

黃敏碩進一步指出，目前市場上出現套息貨幣交易拆倉情況，影響市場動力。若按月線圖分析，大市有機會下試16170點；惟整體而言大市於季內或於17000至20000點之間上落。若投資者在17000點附近入市買貨，相對上會較「舒服」。他又指出投資者可以留意個別股份如港交所（0388），如港交所走勢與大市表現有一定差距，或有一定指標作用。

黃敏碩又指出投資者中移動（0941），以及具有疫後復常概念的股份如九置（1997），國泰（0293）與攜程（9961），以及國航（0753）與同程（0780）的組合，要視乎內地疫後復常會否持續。電商股京東（9618）及中銀（2388）同樣值得投資者關注。

張智威認為，投資者於季內可留意中資電訊股。（資料圖片）

張智威籲留意中資電訊股

信誠證券聯席董事張智威指出，第四季大市表現會較失色，主要續受到歐洲能源危機影響，不排除大市會下試16100點。同時明言投資者在要渡過「冬天」，可以考慮將現金比率增至50%。

在目前市況下，他指出投資者可以留意收入較穩定的中資電訊股，以及能源股。由於內銀及內險股，仍受到內地樓市疲弱影響，認為投資者可以避開相關股份。