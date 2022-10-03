恒指收跌141點險守萬七關　全日成交額僅633億　今年以來最少

恒指連跌三個月累瀉4636點，跌幅21.2%，並連跌五個季度，為2009年以來最長跌市。踏入第四季首日，美股期貨今早走低，納指期貨跌1%，道指期貨亦跌約100點。



【16：10】恒指全日跌141點

恒指全日跌141點，報17081點，欠缺北水下，成交額僅633.31億元，創今年以來最少；科指跌0.67%，報3427點。

內房、物管股逆市造好，中海外 （0688） 升近5%，潤地 （1109） 升逾4%，碧桂園（2007） 升近9%，雅居樂 （3383） 升超8%；碧桂園服務 （6098） 升逾8%。

郵儲行 （1658） 跌超一成，報4.12元。李嘉誠基金會9月29日於場內減持5萬股郵儲行股份，均價4.71元，套現23.55萬。

【13：26】港股跌303點

恒指午後跌302點，報16920點，創逾11年低位。

新世界（0017）跌7.17%，報20.7元。

【13：03】港股跌229點

恒指午後跌229點，報16992點，創逾11年低位；科指跌1.12%，報3411點。

新世界（0017）績後在跌超6%，報20.95元，成交1.29億元，成表現最差藍籌。滙豐 （0005） 最新跌近3%，低見40.1元。

【12：03】港股半日跌204點

恒指半日跌204點，報17018點，成交340.8億元，險守17000點。科指跌0.9%，報3418點。

內房、物管股逆市造好，中海外 （0688） 升近6%，潤地 （1109） 升逾4%，碧桂園（2007） 升6%，雅居樂 （3383） 升逾9%；碧桂園服務 （6098） 升逾8%。

郵儲行 （1658） 跌近一成，報4.18元。李嘉誠基金會9月29日於場內減持5萬股郵儲行股份，均價4.71元，套現23.55萬。

【11：33】港股跌穿萬七關

恒指一度跌穿萬七關口，低見16985點，創近11年來低位，現仍挫221點，報17001點。

【10：49】港股跌145點

恒指跌145點，報17077點。

新世界（0017）上財年基本溢利升1.8%，股價卻一度跌超6%，低見20.85元，現仍跌5.16%，報21.15元，為表現最差藍籌，成交有8120萬元。

郵儲行 （1658） 跌10.15%，破底低見4.14元。李嘉誠基金會9月29日於場內減持5萬股郵儲行股份，均價4.71元，套現23.55萬。

【09：57】港股倒升

恒指轉升21點，報17243點。

內房股續彈，中海外 （0688） 升近5%，潤地 （1109） 升逾4%，碧桂園 （2007） 升6%，雅居樂 （3383） 升超9%，龍湖 （0960） 升近7%。

藥明生物 （2269） 升5%，高見49.9元。

【09：20】港股低開172點

恒指今早低開172點，報17050點；科指跌0.78%，報3423點。至於10月期指早段已失守17000點大關，低見16978點。

ATM普跌，騰訊（0700）跌0.9%，阿里巴巴（9988）跌0.06%。另外，滙豐 （0005） 跌逾2%。

內房股逆市升，中海外 （0688） 升逾3%，潤地 （1109） 升0.2%，碧桂園 （2007） 升近5%。