恒指跌百點　新世界績後挫逾5%　李嘉誠沽貨郵儲插一成｜持續更新

恒指連跌三個月累瀉4636點，跌幅21.2%，並連跌五個季度，為2009年以來最長跌市。踏入第四季首日，美股期貨今早走低，納指期貨跌1%，道指期貨亦跌約100點。



【10：49】港股跌145點

恒指跌145點，報17077點。

新世界（0017）上財年基本溢利升1.8%，股價卻一度跌超6%，低見20.85元，現仍跌5.16%，報21.15元，為表現最差藍籌，成交有8120萬元。

郵儲行 （1658） 跌10.15%，破底低見4.14元。李嘉誠基金會9月29日於場內減持5萬股郵儲行股份，均價4.71元，套現23.55萬。

【09：57】港股倒升

恒指轉升21點，報17243點。

內房股續彈，中海外 （0688） 升近5%，潤地 （1109） 升逾4%，碧桂園 （2007） 升6%，雅居樂 （3383） 升超9%，龍湖 （0960） 升近7%。

藥明生物 （2269） 升5%，高見49.9元。

【09：20】港股低開172點

恒指今早低開172點，報17050點；科指跌0.78%，報3423點。至於10月期指早段已失守17000點大關，低見16978點。

ATM普跌，騰訊（0700）跌0.9%，阿里巴巴（9988）跌0.06%。另外，滙豐 （0005） 跌逾2%。

內房股逆市升，中海外 （0688） 升逾3%，潤地 （1109） 升0.2%，碧桂園 （2007） 升近5%。