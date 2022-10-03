政府修例免特定雙幣股票交易印花稅　多間公司稱有意設雙幣櫃枱

財經事務及庫務局局長今天﹙3日﹚提立法建議，冀豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅，他表示，南向「港股通」日後可能引入人民幣計價，進一步刺激人民幣投資需求，對發行人而言提供很大參與誘因。

港交所︰提升市場流動性和活力

港交所﹙0388﹚對措施表示歡迎，稱將有助於提升該所準備推出的雙幣櫃枱莊家計劃的吸引力，支持香港雙幣計價股票的發展。

港交所又稱，鼓勵香港上市企業增設人民幣櫃枱，以及在港股通交易中研究引入人民幣櫃枱，將促進香港作為離岸人民幣樞紐的持續發展，提升市場流動性和活力，增加本港市場的廣度和國際吸引力。

港交所補充，作為一家上市公司，該所也正積極考慮為自己的股票增設人民幣櫃枱，從而支持港幣和人民幣雙幣交易。港交所將適時公布推出人民幣計價股票的安排及有關莊家計劃的詳情。

新世界鄭志剛指，建議可便利內地投資者未來以人民幣參與港股通，有利深化離岸人民幣市場的流動性和深度。（資料圖片）

新世界：將積極探索

新世界發展（0017）表示支持，並認為將提高人民幣計價股票的流通量和價格效益，有利於推動人民幣證券發行和交易，提升投資者參與人民幣股票交易櫃檯的意欲。

集團表示，將積極探索在港新增人民幣股票交易櫃檯，以交易新世界股票的可能性，並考慮在立法建議獲得通過，及相關交易結算規則和機制準備就緒後，落實設立有關人民幣股票交易。集團亦對於政府積極推動更多上市發行人新增人民幣股票交易櫃檯，同時與內地機構商討允許在港股通增加此類交易櫃檯，感到鼓舞。

新世界發展行政總裁鄭志剛指，新世界支持政府推動香港離岸人民幣業務的發展，相信有關安排可便利內地投資者未來以人民幣參與港股通，有利深化離岸人民幣市場的流動性和深度，亦是進一步推動人民幣證券發行和交易，助力推展人民幣國際化的重要一環。

新地：仔細研究相關措施

新鴻基地產（0016）亦表示歡迎及支持，相信有關建議有助強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的功能、提升香港的國際金融中心地位，以及促進人民幣國際化。作為恒生指數成份股之一，新地會仔細研究相關措施的細節以及積極部署相關事宜。

華潤啤酒：提高內地投資者以人民幣參與港股通意願

華潤啤酒（0291）亦指認為，有關舉措將提高內地投資者以人民幣參與港股通的意願，有利於增加離岸人民幣市場的流動性，進一步推動人民幣國際化的發展及鞏固香港作為全球離岸人民幣業務領先樞紐的地位。

華潤啤酒全力支持香港特區政府推動香港離岸人民幣業務的發展，以及「雙幣雙股」在香港發行和交易機制的有關建議。通過增設人民幣交易櫃台，公司將有機會增加自港股通及香港離岸人民幣資金池的流動性。

騰訊指，歡迎港府推動在港交易雙幣股票的建議。（資料圖片）

騰訊：或有助提高人民幣計價股票流通量

騰訊（0700）歡迎港府推動在港交易雙幣股票的建議，認同有關建議或有助提高人民幣計價股票的流通量和價格效益。待相關雙幣櫃枱機制以及交易和結算規則得到落實後，公司有意向探索在香港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，以期豐富投資者參與公司股票交易的渠道。

平保：有利於推動人民幣股票發行和交易

中國平安集團聯席首席執行官兼首席財務官姚波表示，關注到香港特區政府大力推動香港離岸人民幣業務發展，以及優化港幣人民幣雙幣股票在香港發行和交易機制的相關建議，公司表示歡迎與支持。

作為香港聯交所主板上市的公司，認為有關建議有助於提高人民幣計價股票的流通性和市場活躍度，有利於推動人民幣股票發行和交易，是助推人民幣國際化的重要一環。未來中國平安也將積極探索在港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，為推動人民幣國際化進程和香港金融市場發展作出力所能及的貢獻。

中銀香港表示，作為香港唯一的人民幣業務清算行，積極支持香港特區政府推動香港離岸人民幣業務的發展，以及優化港幣人民幣雙幣股票在香港發行和交易機制的有關建議。

中銀香港將積極研究在港新增人民幣股票交易櫃檯的可能性，持續致力於人民幣業務的創新發展，為推動人民幣國際化、建設香港離岸人民幣業務中心作出貢獻。

阿里巴巴：可為內地投資者提供更多便利

阿里巴巴（9988 ）表示，很高興地得知香港特區政府就雙幣股票櫃台及有關交易機制提出的建議。相信此舉將有助提升港股流動性，為內地投資者交易港股提供更多便利，並有助於推動人民幣國際化進程，加強香港的國際金融中心地位。