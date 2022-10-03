投委會調查︰23%受訪在職年輕人　有意在未來12個月投資虛擬資產

近年與虛擬資產有關的投資活動迅速發展，投資者及理財教育委員會（投委會）於今年 4 月至5 月進行調查，檢視公眾對虛擬資產的認知及興趣。調查顯示， 72%受訪者曾聽聞虛擬資產，包括加密貨幣和非同質化代幣（NFT）。年輕群組對虛擬資產的意識最高，受訪的大部份（95%）在職年輕人（18 至 29 歲）表示曾聽聞虛擬資產。

調查發現部份受訪者亦擬投資於虛擬資產，接近一成（9%）表示有意於未來 12 個月持有虛擬資產，而過去 12 個月持有虛擬資產的受訪者比例為 4%。

年輕人對虛擬資產的興趣更見濃厚，接近四分之一（23%）受訪的在職年輕人表示，有意在未來 12 個月投資虛擬資產。調查亦顯示受訪的在職年輕人中， 8%於過去 12 個月持有虛擬資產，比例是整體受訪者的兩倍。

投委會主席杜淦堃先生表示：「調查顯示公眾尤其是年較人對虛擬資產甚感興趣。虛擬資產價格的波動性很大，而且未必受監管，一般投資者亦未必完全理解其特性及風險。有鑑於此，投委會將繼續推動關於虛擬資產的投資者教育工作，幫助市民了解新興投資趨勢的操作及背後的風險，協助他們建立正確態度以作出明智的財務決定。」

世界投資者週 2022 本週正式揭幕

由國際證券事務監察委員會組織發起的「世界投資者週 2022」於今日﹙３日﹚起舉行，今年的主題是提升投資者抗逆能力，及了解虛擬資產和綠色及可持續金融。投委會聯同相關持份者提供多項資源及活動，以提升本港零售投資者的知識