恒指曾收復18000點 　京東飆近1成　平保升9%｜持續更新

隔晚美股三大指數連續第二日急升，道指兩日飆近千六點。港股周一曾跌315點，低見16906點，再刷新11年低位，收市萬七關失而復得，今日假後復市。



【11：36】平保安踏均升逾9%

港股收復18000點，受外圍升市帶動，大市曾升逾900點，並一度收復18000點，最新報17960點，升880點，國指升321點，報6178點，科指升241點，報3668點。

京東（9618）升9.8%，平保（2318）及安踏（2020）均升逾9%。

【10：26】港股升幅擴大至逾800點

港股升幅進一步擴大，最新報17940點，升861點，國指升313點，報6169點，科指升232點，報3659點。

申洲（2313）飆9%，報64.4元。

【09：45】比亞迪飆逾9%

港股升幅收窄，最新報17702點，622點，國指最新報6073點，升216點，科指升175點，報3603點。

比亞迪（1211）升210點，升9.4%，吉利（0175）升4.3%。

國泰（0293）升1%。

【09：20】港股高開732點

港股裂口高開732點，開報17811點；科指升4.97%，報3597點。

ATM升4%至5%，滙豐 （0005） 升逾6%，該公司據報正在探索以數十億英鎊出售其在加拿大的業務，董事會已指示摩根大通探索有關業務的潛在買家。這將標誌著其在北美的業務大幅撤退。