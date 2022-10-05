港股升勢擴大至逾千點　申洲及京東平保均飆1成｜持續更新

隔晚美股三大指數連續第二日急升，道指兩日飆近千六點。港股周一曾跌315點，低見16906點，再刷新11年低位，收市萬七關失而復得，今日假後復市。



【13：39】港股力迫18100點

港股升勢持續擴大，恒指最新報18097點，升1,017點，國指升373點，報6230點，科指升263點，報3690點。

申洲（2313）﹑京東（9618）及平保（2318）均錄得逾1成升幅。

【13：21】港股升勢擴大

港股升幅午後擴大，恒指最新報18054點，升975點，國指升356點，報6213點，科指升253點，報3680點。

【12：14】港股收復18000點

港股表現可人，收復18000點，其中申洲（2313）飆逾12%。

恒指收市報18013點，升933點，國指升343點，報6200點，科指升253點，報3680點，成交額為584億元。

除卻申洲外，京東（9618）同樣錄得逾1成升幅，中午收市報212.8元。

平保（2318）亦有理想表現，中午收市報41.1元，國壽（2628）升4.9%，新華人壽（1336）升5.4%。

金融股方面，正對加拿大業務進行評級的滙豐（0005）升5.9%，報42.75元，渣打（2888）升7.1%，保誠（2378）升8.8%。

科技股亦獲投資者追捧，阿里（9988）升7.9%，美團（3690）升7.6%，騰訊（0700）升5.5%。

【11：36】平保安踏均升逾9%

港股收復18000點，受外圍升市帶動，大市曾升逾900點，並一度收復18000點，最新報17960點，升880點，國指升321點，報6178點，科指升241點，報3668點。

京東（9618）升9.8%，平保（2318）及安踏（2020）均升逾9%。

【10：26】港股升幅擴大至逾800點

港股升幅進一步擴大，最新報17940點，升861點，國指升313點，報6169點，科指升232點，報3659點。

申洲（2313）飆9%，報64.4元。

【09：45】比亞迪飆逾9%

港股升幅收窄，最新報17702點，622點，國指最新報6073點，升216點，科指升175點，報3603點。

比亞迪（1211）升210點，升9.4%，吉利（0175）升4.3%。

國泰（0293）升1%。

【09：20】港股高開732點

港股裂口高開732點，開報17811點；科指升4.97%，報3597點。

ATM升4%至5%，滙豐 （0005） 升逾6%，該公司據報正在探索以數十億英鎊出售其在加拿大的業務，董事會已指示摩根大通探索有關業務的潛在買家。這將標誌著其在北美的業務大幅撤退。