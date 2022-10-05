港股收復萬八關　專家稱屬反彈而非轉勢　籲二十大前可博短線

重陽節假期後，港股一洗頹風，半日勁彈逾900點之餘，更收復18000點，其中申洲（2313）及京東（9618）。外圍市況回穩，成為今早大市上升動力。不過有市場人士指出，今次升勢只屬反彈而非轉勢，畢勢早前困擭市場人士的負面因素仍存在。若投資者有意作短期炒作，可以考慮具內地黃金周假期概念的內需消費股。



與早前勢相比，今早大市表現相當理想，除卻京東﹑申洲外，重磅股滙豐（0005）﹑騰訊（0700）﹑阿里（9988）及美團（3690）均獲投資者追捧。由於市場人士對瑞信的憂慮大減，同時市場人士預期美國聯儲局或會放緩加息步伐，均有助緩解市場人士悲觀情緒，帶動港股上揚。

張憶東料港股本月出現冚倉式反彈

事實上港股經過連日弱勢後，已有分析師預期港股會在本月出現大反彈。有冠軍分析師之稱的興業證券全球首席策略師張憶東指出，由於港股沽空力量過於擁擠，一旦內地穩增長政策短期超出預期，或出現沽空「踩踏」，港股在本月出現冚倉式反彈。同時建議投資者可以順應內地新時代經濟發展的大戰略，趨利避害。

既然今早大市已收復18000點關，投資者自然希望了解港股是否已轉勢，以及在何時入市較適合。百惠證券策略師岑智勇指明言，今早大市表現只屬反彈，因為日前困擾投資者的外圍負面因素仍在。不過投資者可以在中共二十大開會前，可以考慮博反彈，與會議舉行前市場或會進行粉飾窗櫥有關。

岑智勇籲投資者做好風險管理

岑智勇指出18000點為第一站，其後再視乎大市能否補回18200至18400點之間的裂口，以及會否再挑戰19000點。

岑智勇再次提醒投資者，目前困擾市況的負面消息仍在，以及內地房地產市場仍處弱勢，以及能源危機等，所以投資者要做風險管理。

被問及在目前市況下，投資者可以將資金投放於哪些板塊時，岑智勇指出青島啤（0168）及潤啤（0291）等具內需概念股。若投資者暫未有頭緒，可以考慮將資金投放在指數基金。