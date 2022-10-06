港股續於萬八關徘徊　周大福上揚　翰森瀉逾7%表現最差｜持續更新

美國股市升勢斷纜，不過亞太區股市未見受到波及，日韓股市均上揚。另一方面油組及其盟友宣布即將每日減產200萬桶，帶動油價高收。至於早前強勢的美匯指數，近期出現調整，今早更失守111水平。



【13:26】

港股表現在午後未見太大起色，恒指最新報18037點，跌50點，國指跌30點，報6194點，科指跌20點，報3664點。

周大福（1929）升1.9%，中海油（0883）升1.4%。

翰森製藥（3692）瀉7.1%，為表現最差成份股。

【12:15】

港股經過上日急升後，今早似有回順之感，大市只在18000點大關徘徊，同時成交僅為340億元。

恒指中午收市報18010點，跌77點，國指跌42點，報6181點，科指跌33點，報3651點。

九倉置業（1997）表現突出，半日升4.3%，中午收市報39.05元，希慎（0014）升1.2%，領展（0823）跌1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，半日收市報42.25元，渣打（2888）跌0.6%，保誠（2378）跌1.8%，港交所（0388）升0.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.7%，美團（3690）升0.2%，騰訊（0700）跌0.4%。

油價上升帶動油股股價上揚，中海油（0883）升1.3%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升3.1%，九毛九（9922）跌1.6%。

【11:21】

恒指最新報17980點，跌107點，國指最新報6172點，跌51點，科指最新報3641點，跌43點。

【09:46】

港股轉跌，更一曾失守18000點，最新報18009點，跌78點，國指跌28點，報6195點，科指跌26點，報3658點。

【09:25】

恒指高開12點，報18100點，國指高開8點，報6233點，科指高開9點，報3694點。

阿里（9988）低開1.4%，美團（3690）高開1.5%，小米（1810）高開0.3%。

滙豐（0005）低開0.6%。

港交所（0388）高開1.1%。