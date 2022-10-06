買港交所及騰訊博轉勢　港股靜待北京開會前派糖｜許繹彬

美國每月公布不同類形之數據，可為美股及美匯產生輕波作浪的作用，尤其當股市缺乏方向及資金，容易出現單邊市情況，加上十月傳統股災月，投資者抱持偏淡態度，實屬正常。當衍生產品市場出現一面倒做淡時，會出現夾淡倉，港股在假期前沽空比率亦見極高。

美國經濟衰退是鐡一般的事實，高通脹並非一時三刻可解決，該數據往往會被用作出口術的技倆，令大市上上落落，而從中獲利。美股重上3萬點後，壓力隨之增大，暫只能跟風短炒。長線投資者仍要有所部署；港股在跌至17000點水平，有超賣之感，但美股的上落，僅令港股短暫受惠，現階段內地仍然休市，北水欠缺，成交未必會配合，因此港股未能作準確的反映。

難捱的第三季終於過去，港股在上一季創下不少恐怖的數據：整季累插4,636點（跌幅21.21%），重回11年前的水平；港股在環球股市中表現最差劣，在亞太區表現最差，同區表現較好的新加坡海峽時報指數，同期累計微升0.9%，證明香港再一次落後於新加坡。恒指已經連跌5季，合共蒸發達11,000點（跌甊40.26%），以百分比計，相信冠絕全球。

踏入第四季，港股憂喜參半，首個交易日出閘脫腳，滙豐控股（0005）、騰訊（0700）及港交所 （0388）紛紛創下52周新低，17000點邊緣岌岌可危；花旗更大幅調低恒指今年底目標至2萬點，前景未容樂觀。慶幸美股於重陽節假的前後，兩日急升近1,500點，助燃港股昨終見大反彈，飊升1,008點，重返18000點以上水平，一洗近日頹風。美股急促反彈，基於市場「舊瓶新酒」玩「出口術」；先是美國公債殖利率回落，卸除重創市場的部分壓力，加上8月職位空缺大減，令市場推測加息力度或會放緩，刺激美股重上3萬點。

令大市真正喘定的因素，還需靜待時日，各類匯率問題有待改善，尤其對港股有莫大影響的人民幣匯價，必須盡快企穏，港股才有轉勢可能。10月16日北京將舉行第中共二十次全國代表大會，希望在此前會令港股帶來驚喜，建議先行小注留意吸納交易所及騰訊，希望轉勢時手握強勢股。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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