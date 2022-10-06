證監會﹕桑德主席捏改財務文件　涉款逾54億　公司須向股東回水

已於今年9月13日被除牌的桑德國際（前上市編號﹕0967）及主席及執行董事文一波，被證監會要求按法庭將予釐定價格，向該公司投資者購入所持有的股份，原因是文一波被裁定曾策劃一項計劃以捏改公司銀行結餘，及偽造相關的銀行結單和結餘詢證函。



證監會指出有關命令是根據《證券及期貨條例》第214條而頒布的首項同類命令。

證監會亦指出，法庭亦發出一項針對文一波的取消資格令，為期12年，並命令他支付證監會按彌償基準計算的訟費。

法庭對文一波發出取消資格令為期12年

證監會表示，文一波計劃涉及桑德的數家附屬公司在2011年﹑012年及2013年財政年度於兩家內地銀行維持的5個銀行帳戶。法庭信納，文的計劃令該等附屬公司截至2012年及2013年12月31日的銀行帳戶結餘，被分別推高人民幣21.8億元及人民幣27.2億元，佔桑德國際在其2012年及2013年年報所匯報的淨資產的82%及89%。

證監會行政總裁歐達禮（Mr Ashley Alder）表示：「這項購股令是證監會為保障投資大眾免受上市公司管理層的不當行為損害而進行的工作的一項重要里程碑，亦彰顯了本會運用所有監管措施以處理市場失當行為及維護市場廉潔穩健的決心。」

對於中國證券監督管理委員會協助調查本案，證監會謹此致謝。