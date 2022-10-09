致證券行兄弟︰免印花稅谷雙幣股　地球真危險　有船返火星｜刁佬

2021年8月1日，專責香港有關財經事務的財經事務及庫務局局長許正宇在業界一片反對聲中加印花稅，原因話增加庫房收入、鼓勵大家長揸云云，當時已有記者提問局長是否低估市場反應，會否令股市下跌等等。當然股市下跌因素眾多，股票市場的日成交額都未必關事，但在COVID橫行，而且差勁的市況中加印花稅，絕對令投資者及業界雪上加霜。

當日加稅擲地有聲話無Plan B的許局長，一個屈尾十、過咗唔夠15個月又話減印花稅，不過今次減印花稅唔係人人均受惠，而只係專屬市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅。

說實在人民幣現時處於極需要國際化的階段，持有離岸人民幣的投資者，你話買美元資產好定人民幣資產好？做得雙幣股票的市場莊家都唔係普通人，如果唔係背後有大孖沙同許局長獻計，刁佬打死都唔信，我們保守的政府如此奮進。消息發佈同時，中國證券監督管理委員會亦表示，將支持研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，似乎這一局大棋一早已佈好局。

雙幣股票交易及股票莊家制，對香港市場來說都係新鮮事。單單是報價已相當複雜，中小型證券行難以參與其中，分一杯羹。就算只談交易，中小型證券行也十分難參一腳。許局長可能無用開中小型證券行，唔知道入錢落行買股票的流程。一般人在中小型證券行買股票，要先入支票去中小型證券行的戶口。有幾多人會有人民幣支票簿？普羅大眾都唔會有。中小型證券行有無咁多資源支援客戶即時由港幣轉換到人民幣買賣？相信好難。

銀行在雙幣股票交易上較中小型證券行有得天獨厚的優勢，他們可即時為客戶轉換外幣買賣，又可為雙幣股票交易提供孖展，中小型證券行提供港幣孖展都要諗過度過，更何況要計算埋外匯風險的人民幣？

許局長在擔任財經事務及庫務局局長前，曾於新世界及港交所任職，正好許局長的親密戰友財經事務及庫務局政治助理葉俊廉，亦曾任職於新世界、港交所及平安壹賬通，無獨有偶新世界、港交所及平安，在許局長同日公佈豁免市場莊家就雙幣股票進行特定交易涉及的股票買賣印花稅時，率先表態增設人幣交易櫃檯。

既然都減印花稅，點解唔肯人人有份，一齊提振下香港股票市場？市場現有情緒十分悲觀，又傳歐資大行倒閉，又見外資裁員，很多中小型證券行的從業員亦面臨失業危機，大家希望政府有新政策打救，但這一招下來只恐怕被打死。證券行的兄弟，地球真的很危險，有船就返火星啦。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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