移民潮引發的思考　香江如此多嬌　期待我城更多個十年｜知薇

中環一間豪華的私人會所包廂裏，好友的farewell party酒過三巡、氣氛熱烈。話題的中心，是為何正值盛年，要離開香港去加拿大定居，具體的原因有很多，比如他本是「竹升仔」，去加拿大好比回家；再比如容易找到他專業的IT工作，事業發展不愁；更自不待言的是香港這幾年的變化，未如他的理想狀態等。千言萬語總結一句：今時今日的加拿大比香港，更能滿足他多方面的需要。

由獨特歷史條件而形成軟硬體兼備、定位為亞洲金融中心的香港，經歷過去四年社會和自然的考驗而屢受質疑。許多人也拿出數據，比如香港IPO數量大減，2022年頭9個月只有42間新上市公司，募資額732億港幣，同比分別銳減30%多和70%多，而比起香港上市的黃金年代更令人唏噓；再比如2022年中據統計，香港凈離港人數達11.3萬，為1997年來最高峰。

在此背景下，「是否打算移民離開香港？」已成了此地最熱門最易展開的社交話題——每個人都有自己的獨家視角。最終的選擇，無好壞對錯，都是看何地更符合自身需求而已。

上周，終於有機會與三年未見、飛來香港出差的公司高層D先生敘舊，0+3政策之下無法美食美酒，只能在辦公室會議室齋聊。一見如故，而他的破冰問題，就是問我是否會考慮移民，調去海外總部工作。我的答案很堅定：不會。與世界地圖上我去過和可能去的定居地相比，在我心目中，香港還是最能滿足我目前和未來15-20年的各項需求的地方。

這裏，有中有西，有傳統有現代，有山有海——背靠大國山河，面向縱橫四海；設施齊全，交通發達，離家近，看世界更近。

最近，與澳洲籍公司律師聊天，比較曾工作數十年的澳洲，他坦言更享受和欣賞香港的工作和生活，工作機會多，國際化程度高；效率高，稅率低；交通生活便利，各籍各種文化族群共融，世界級的佳餚珍奇應有盡有。聊起美食，我們更感慨香港彈丸之地，竟有71間米其林星級餐廳，排世界城市中第六，僅次於東京、巴黎、大版、京都、紐約和倫敦。

有三個孩子的他更直言，盡管夫婦都不通中文，他們很重視子女的中文教育，在學校中文課之餘，更找私教補習普通話，認為無論今後在哪裏發展，中文都為孩子的必備技能。香港之地，有最標準的英文和中文教育體系，完美契合了他自身發展和子女教育的需要。

回憶十餘年前，知薇對這個城市的一見鐘情，雖然期間有挑戰、更有驚喜。許多人選擇了離開，有更多人選擇了留下和來到這裏。靜待未來更多的十年，在這裏見證和延續。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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