恒指跌394點　招行插超6%　本地公用股急挫｜持續更新

美國股市連跌三日，道指上周五急挫逾600點，原因是9月非農就業職位報告優於市場預期，市場預料聯儲局將繼續激進加息，並關注本周四公布的9月份通脹數據。至於恒指上周五跌272點，報17740點；大市成交進一步縮減至570億元，再創今年低位。另外，A股今日國慶長假後復市，滬深港通復常。



【10：06】恒指跌394點

港股跌394點，報17345點。科指跌3.21%，報3426點。

公用股下跌，中電 （0002） 挫近4%，破底低見56.3元；煤氣 （0003） 、電能 （0006） 跌逾1%；長建 （1038） 跌超2%，破底低見38.3元。

內銀股插水，招行 （3968） 跌超6%，建行 （0939） 、工行 （1398） 、中行 （3988）跌逾1%，農行 （1288） 跌0.42%。

【09：20】恒指低開290點

恒指今早低開290點，報17449點；科指跌2.78%，報3441點。

科技股普遍下挫，快手（1024）跌逾3%，美團（3690）跌逾4%，阿里巴巴（9988）跌穿80元，跌逾2%，騰訊（0700）跌近2%。

藥明生物（2269）升近6%，報51元。該公司公布其子公司之一無錫藥明生物技術在中國商務部協調下，成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。