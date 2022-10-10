港股全日挫逾500點　濠賭及體育用品股成災區　招行瀉近8%

美國股市連跌三日，道指上周五急挫逾600點，原因是9月非農就業職位報告優於市場預期，市場預料聯儲局將繼續激進加息，並關注本周四公布的9月份通脹數據。至於恒指上周五跌272點，報17740點；大市成交進一步縮減至570億元，再創今年低位。另外，A股今日國慶長假後復市，滬深港通復常。



【16：24】

港股表現又再次令投資者神傷，外圍市況疲弱導致港股低開低收，更一度失守17200點，全日跌幅逾500點。

恒指收市報17216點，跌523點，國指跌193點，報5880點，科指跌140點，報3398點，成交額為951億元。

濠賭股今日表現失色，金沙（19258）瀉9.2%，報19.66元，永利（1128）跌5.5%，銀娛（0027）跌4.5%，澳博（0880）跌7%。

體育用品股下挫，李寧（2331）跌8.8%﹑安踏（2020）跌5.3%，特步（1368）瀉1成，滔搏（6110）跌7.9%。

內銀股同樣處於弱勢，招行（3968）跌7.8%，建行（0939）跌1.5%，中行（3988）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.2%，港交所（0388）跌3%，渣打（2888）跌1%。

晶片股亦受壓，中芯（0981）跌4%，華虹半導體（1347）跌9.4%。

【15：08】

內地股市經過國慶長假期後重開，受到外圍市況疲弱拖累而低收，上證收市報2974點，跌50點，深成收市報10522點，跌256點，滬深300指數收市報3720點，跌83點，創業板指數收市報2236點，跌52點。

亞太區股市普遍低收，日股跌195點，報27116點，台股跌189點，報13702點，韓股跌5點，報2232點。

港股方面，恒指跌499點，報17240點，國指跌186點，報5888點，科指跌137點，報3402點。

【14：31】

港股曾失守17200點，最新報17209點，跌530點，國指跌196點，報5878點，科指跌146點，報3393點。

李寧（2331）瀉1成，吉利（0175）及潤啤（0291）分別跌7%及6.8%。

【13：33】

港股跌勢在午後再次加劇，曾跌逾500點，最新報17249點，跌490點，國指報5897點，跌176點，科指跌137點，報3402點。

李寧（2331）瀉9.4%，金沙（1928）跌8.9%，舜宇（2382）跌7.3%，美團（3690）跌7%。

【12：19】

港股半日跌441點，中午收市報17298點，國指中午收市報6074點，跌110點，科指報3417點，跌122點。北水今日回歸，港股成交額有所增加，半日錄548億元。

國慶節內地消費銷情未見復甦，體育用品股及汽車股下挫，李寧 （2331） 跌9%，安踏 （2020） 跌半成。長城汽車（2333）及吉利（0175）挫近6%。

內房逆市揚，中海外 （0688） 升近3%，上月銷售錄正增長；潤地（1109） 升2%。碧桂園（2007）亦升近3%，龍湖（0960）升0.2%。

焦點股藥明生物（2269）先升後挫，半日跌3%，未能維持升勢，公司公布其子公司之一無錫藥明生物技術在中國商務部協調下，成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。

【10：06】恒指跌394點

港股跌394點，報17345點。科指跌3.21%，報3426點。

公用股下跌，中電 （0002） 挫近4%，破底低見56.3元；煤氣 （0003） 、電能 （0006） 跌逾1%；長建 （1038） 跌超2%，破底低見38.3元。

內銀股插水，招行 （3968） 跌超6%，建行 （0939） 、工行 （1398） 、中行 （3988）跌逾1%，農行 （1288） 跌0.42%。

【09：20】恒指低開290點

恒指今早低開290點，報17449點；科指跌2.78%，報3441點。

科技股普遍下挫，快手（1024）跌逾3%，美團（3690）跌逾4%，阿里巴巴（9988）跌穿80元，跌逾2%，騰訊（0700）跌近2%。

藥明生物（2269）升近6%，報51元。該公司公布其子公司之一無錫藥明生物技術在中國商務部協調下，成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。