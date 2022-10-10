港股跌勢午後加劇至逾500點　李寧及金沙瀉約9%｜持續更新

美國股市連跌三日，道指上周五急挫逾600點，原因是9月非農就業職位報告優於市場預期，市場預料聯儲局將繼續激進加息，並關注本周四公布的9月份通脹數據。至於恒指上周五跌272點，報17740點；大市成交進一步縮減至570億元，再創今年低位。另外，A股今日國慶長假後復市，滬深港通復常。



【13：33】

港股跌勢在午後再次加劇，曾跌逾500點，最新報17249點，跌490點，國指報5897點，跌176點，科指跌137點，報3402點。

李寧（2331）瀉9.4%，金沙（1928）跌8.9%，舜宇（2382）跌7.3%，美團（3690）跌7%。

【12：19】

港股半日跌441點，中午收市報17298點，國指中午收市報6074點，跌110點，科指報3417點，跌122點。北水今日回歸，港股成交額有所增加，半日錄548億元。

國慶節內地消費銷情未見復甦，體育用品股及汽車股下挫，李寧 （2331） 跌9%，安踏 （2020） 跌半成。長城汽車（2333）及吉利（0175）挫近6%。

內房逆市揚，中海外 （0688） 升近3%，上月銷售錄正增長；潤地（1109） 升2%。碧桂園（2007）亦升近3%，龍湖（0960）升0.2%。

焦點股藥明生物（2269）先升後挫，半日跌3%，未能維持升勢，公司公布其子公司之一無錫藥明生物技術在中國商務部協調下，成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。

【10：06】恒指跌394點

港股跌394點，報17345點。科指跌3.21%，報3426點。

公用股下跌，中電 （0002） 挫近4%，破底低見56.3元；煤氣 （0003） 、電能 （0006） 跌逾1%；長建 （1038） 跌超2%，破底低見38.3元。

內銀股插水，招行 （3968） 跌超6%，建行 （0939） 、工行 （1398） 、中行 （3988）跌逾1%，農行 （1288） 跌0.42%。

【09：20】恒指低開290點

恒指今早低開290點，報17449點；科指跌2.78%，報3441點。

科技股普遍下挫，快手（1024）跌逾3%，美團（3690）跌逾4%，阿里巴巴（9988）跌穿80元，跌逾2%，騰訊（0700）跌近2%。

藥明生物（2269）升近6%，報51元。該公司公布其子公司之一無錫藥明生物技術在中國商務部協調下，成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從未經核實名單中移除。