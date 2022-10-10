秀樺廚房11月開業　基金繼續慈善工作　甘比：要幫手報大劉都得

「大劉」劉鑾雄及其太太陳凱韻（甘比），一向都熱愛慈善工作，最近華人置業（0127）就響應內地「春蕾計劃─夢想未來」，今年8月向「促進涼山女童教育發展」項目捐贈1,800萬元人民幣，設立數個學習中心，目標三年內將資助當地3,000名女童求學。



身為華置行政總裁，及劉鑾雄慈善基金信託人之董事陳凱韻（甘比），今日（10日）於傳媒午宴上表示，知道世界上有逾6,200萬名女童，因家庭問題無法學習，是同齡男童失學人數的兩倍，當中有1,600萬名為6至11歲的幼兒，部分更是童媳。

甘比希望可幫助到3,000名涼山女童改變現狀。（張浩維攝）

冀助學童改變現狀

陳凱韻指，款項會集中支援四川涼山區，當地屬於貧困區，有約500萬人口，希望今次活動可幫助到3,000名涼山女童改變現狀，她表示沒有為她們訂立學習目標，因不同家庭有不同的情況，即使未能完成學業，但至少可擴闊眼界，又或者令她們明白學習的重要性，回鄉再說服其他家長參與計劃，「至少佢哋知道唔係得涼山一個地區，成個中國好大，有其他地方。」

「秀樺廚房」11月初開業

另外，陳凱韻透露劉鑾雄慈善基金與非牟利慈善機構「愛．傳遞」合作，在深水埗開設約1,000平方呎的餐廳「秀樺廚房」，為特殊人士提供就業機會，及不定時「派飯」，「過時過節」亦會招待有需要的市民，預料11月初開業。

她透露，平時都會與子女派飯，大女劉秀樺希望有一個廚房派飯，為了完成她的心願，就有了「秀樺廚房」的計劃。她指，裝修等工程大致完成，店內的主色是由秀樺挑選，更用其喜愛的企鵝作為招牌設計。

另外「劉鑾雄慈善基金」至1991年以來累計已投入約42億元，她表示一直都有協助社會上有需要的人，笑言「如果有啲好慘嘅case我哋都會幫手，唔洗報東張（TVB節目《東張西望》），報大劉都得。」