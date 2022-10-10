Decentraland及The Sandbox估值均13億美元　活躍用戶量卻僅百計

一年前社交平台Facebook母公司宣布改名為Meta，並且決定對元宇宙投資項目100億美元時，元宇宙概念頓時成為市場人士焦點。當年不少機構紛紛宣布在元宇宙世界投放資源，包括斥巨額購買虛擬土地等。一年過後，似乎元宇宙概念未能如之前大眾所預料般有飛快發展，就連較熱門的平台，其活躍人數亦大減。

據《Coindesk》引述DappRadar數據於上周六（8日）的報道，指出以以太幣為基礎的Decentraland，在過去24小時僅有38名活躍用戶；至於其競爭對手The Sandbox則擁有522名活躍用戶。

據DappRadar的定義，是指擁有一個獨一無二的錢包，在平台上與智能合約進行行動，如在上述兩個平台透過代幣進行交易，便算是活躍用戶。所以若只是登入後，只觀賞虛擬時裝表演者便不算為活躍用戶。

兩大平台被指活躍用戶數目偏低

《Coindesk》指出兩大平台活躍人數偏低並非為一時三刻。據DappRadar指出Decentraland擁有最多活躍用戶時刻亦只有675，Sandbox的活躍人數為4,503。

就有關活躍用戶數目情況，Decentraland的創意總監Sam Hamilton向《Coindesk》指出，平均每日活躍用戶為8,000人，有關數目包括被動地在元宇宙世界內接觸。他指出日均活躍用戶數目為今年3月，其後便逐步遞減。

兩大平台活躍用戶數目非太多，可是估值卻相當高昂。據Messari的數據顯示，Dncentraland及The Sandbox各自估值為13億美元。而讓用戶邊玩邊賺﹑日均用戶數目達22萬人的Axie Infinity，其估值為11.6億美元。報道指出元宇宙世界的估值下，目前欠缺足夠產品。