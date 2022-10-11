恒指午後挫近400點再穿萬七　科技股插水　美團領跌｜持續更新

全球經濟衰退風險上升，加上俄烏戰爭升溫，美股三大主要指數連跌四個交易日，市場關注本周四美國公布上月通脹數據，摩通CEO料美股「有排跌」，標普急挫後恐再瀉20%。



【13：05】恒指午後跌幅擴大

恒指午後跌386點，報16830點；科指跌3.74%，報3271點。

科技股插水，美團 （3690） 跌逾7%，騰訊 （0700） 跌逾3%，阿里巴巴 （9988） 跌近4%。

藥明生物 （2269） 跌2.55%，報45.8元；該公司周一公布，於10月7日，其子公司之一無錫藥明生物技術股份有限公司在中國商務部協調下成功完成美國商務部現場最終用戶訪問後，已被美國商務部從「未經核實名單（Unverified List， UVL）」中移除。

【12：00】恒指半日跌268點

恒指半日跌268點，報16948點，成交502.8億元。科指跌2.96%，報3298點。

科技股領跌，美團 （3690） 跌逾6%，騰訊 （0700） 跌3%，阿里巴巴 （9988） 跌逾2%。

電力股逆市造好，潤電 （0836） 、中國電力 （2380） 升逾5%。另外，創科 （0669） 升超4%，見79元。

【11：34】恒指挫逾200點

大市跌幅收窄至約200點，報17000點，今早曾低見16869點再創11年新低。科指跌2.38%，報3317點。

內地股市半日向好，上證升0.4%；深證升0.9%；創業板指升1.7%。

美團 （3690） 跌幅略為收窄，最新跌逾6%報151.5元，今早曾挫9%低見146.7元。

【10：56】恒指挫逾200點

港股失守17000點。恒指挫259點，報16957點；科指挫3.13%，報3292點。

美團 （3690）一度跌9%，低見146.7元，現仍跌6.82%，報150.3元；阿里巴巴 （9988） 跌逾2% ，騰訊 （0700）跌超3%。

潤電 （0836） 升幅擴大至近半成，高見12.96元；中國電力 （2380） 升近4%，龍源電力 （0916） 升逾1%。

【10：06】恒指挫逾200點

港股失守17000點。恒指挫228點或1.33%，報16988點；國企挫91點或1.55%，5789點；科指挫92點或2.72%，報3306點。大市211億元。

內房相關板塊，龍湖﹙0960﹚挫5.95%，報20.55元；碧服﹙6098﹚挫5.36%，報10.94元；碧桂園﹙2007﹚挫5.08%，報1.68元。

【09：20】恒指低開21點

恒指今早低開21點，報17194點；科指跌0.71%，報3374點，創面世新低。

嗶哩嗶哩（9626）跌超6%，京東（9618）跌超2%，百度（9888）跌超1%，訊 （0700） 跌0.8%，阿里巴巴 （9988） 跌0.7%，滙豐 （0005） 逆市升近0.3%。

新能源車股續跌，理想汽車 （2015） 、蔚來 （0866） 跌3%，小鵬汽車 （9868） 跌0.3%，開報37.6元破底。