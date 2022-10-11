港股挫逾200點失守17000點　科指創新低　龍湖挫近6%｜持續更新

全球經濟衰退風險上升，加上俄烏戰爭升溫，美股三大主要指數連跌四個交易日，市場關注本周四美國公布上月通脹數據，摩通CEO料美股「有排跌」，標普急挫後恐再瀉20%。



【10：06】恒指挫逾200點

港股失守17000點。恒指挫228點或1.33%，報16988點；國企挫91點或1.55%，5789點；科指挫92點或2.72%，報3306點。大市211億元。

內房相關板塊，龍湖﹙0960﹚挫5.95%，報20.55元；碧服﹙6098﹚挫5.36%，報10.94元；碧桂園﹙2007﹚挫5.08%，報1.68元。

【09：20】恒指低開21點

恒指今早低開21點，報17194點；科指跌0.71%，報3374點，創面世新低。

嗶哩嗶哩（9626）跌超6%，京東（9618）跌超2%，百度（9888）跌超1%，訊 （0700） 跌0.8%，阿里巴巴 （9988） 跌0.7%，滙豐 （0005） 逆市升近0.3%。

新能源車股續跌，理想汽車 （2015） 、蔚來 （0866） 跌3%，小鵬汽車 （9868） 跌0.3%，開報37.6元破底。