歐冠昇﹕香港超級聯繫人角色重要程度勝往昔　為互聯互通翻新篇章

港交所（0388）行政總裁歐冠昇發表題為「書寫新篇章」的網誌，指出香港未來仍將扮演連接中國內地與世界的超級連繫人這一核心角色，而且可以比以往發揮更重要的作用。作為一個領先的國際金融中心，香港的未來清晰可見、機遇無限，正在為香港金融市場的互聯互通翻開新的篇章。

他指出從今年7月開始，迎來了一連串的好消息。首先，ETF 被納入互聯互通機制，互換通也開始籌備。今年8月，港交所與內地交易所開始了滬深港通交易日曆優化工作。9月份，中國證監會宣布了三項擴大內地和香港資本市場合作的新舉措：擴大滬深港通股票標的，將符合條件的在港上市外國公司股票納入港股通範圍；支持在港股通增加人民幣交易櫃檯；支持香港推出國債期貨。

中證監三項新措施加強內地與世界聯繫

儘管這些新舉措的細節仍有待落實，但它們將會給本港的市場甚至全球市場帶來非常深遠的影響。從本質上講，這些突破性舉措都將加強中國與世界的聯繫，而香港將在其中發揮關鍵作用。

特別是將外國公司納入港股通，將是一個里程碑式的突破，因為它將首次允許內地投資者通過香港購買國際股票，從而大大提升香港的上市平台對於國際發行人的吸引力。

歐冠昇又指出，即將推出的互換通和國債期貨將為投資中國債券市場的國際投資者提供獨特的風險管理工具。隨著國際投資者越來越多地參與中國內地固定收益市場的投資，他們越來越需要有豐富的風險管理工具，尤其是在最近的市場波動中。

從長遠來看，隨著香港發展成為亞洲的風險管理中心，提供越來越多的人民幣風險管理工具，香港固定收益衍生品市場未來的發展空間巨大。

港股通設人民幣櫃枱簡化結算流程

最後，在港股通增加人民幣交易櫃枱，可以讓內地投資者選擇以港幣報價或者人民幣報價來參與港股交易，將簡化結算流程，降低投資者在投資過程中的匯兌成本，有望吸引更多內地投資者參與港股通交易。這一舉措也有助於擴大人民幣雙向跨境資本流通的渠道，提升香港離岸人民幣市場的流動性，推動人民幣國際化進程。在其他國際金融中心爭相發力人民幣業務之際，人民幣櫃檯的推出使香港在競爭中處於有利地位。

歐冠昇表示，隨著世界經濟重心的東移，要繼續保持港交所作為國際領先交易所的地位，並利用好香港作為全球超級聯繫人的優勢，充分滿足市場各方的需求，為各方實現多贏。

港交所提出了建設面向未來的領先市場的願景，要實現這一願景，未來還有很多工作要做。要專注於我們獨特的中國優勢和互聯互通機制；要多元發展各項業務，連接資本與創意；要積極擁抱重塑行業的新趨勢。