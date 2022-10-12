恒指跌幅收窄重上16600點　碧服及周大福均挫5%或以上｜持續更新

恒指連跌四日累挫1255點或6.9%後，隔晚美股三大指數個別發展，美國10年期國債收益率突破4厘，再刷2008年來新高，市場觀望美國周四公布的CPI數據，會否加劇下月聯儲鷹派加息的預期。



【14：03】恒指跌幅收窄

港股跌幅收窄，恒指最新報16667點，跌164點，國指跌52點，報5676點，科指跌47點，報3230點。

碧桂園服務（6098）挫5.8%，周大福（1929）及金沙（1928）均跌約5%，長江基建（1038）跌4.9%。

【13：00】恒指午後跌329點

恒指午後初段跌329點，報16502點；科指跌3.31%，報3169點。

保險股逆市靠穩，友邦 （1299）升0.89%，平保 （2318） 升0.13%，國壽 （2628） 跌0.31%。

招行（3968）跌幅擴大，現挫近5%，報31.55元。

【12：00】恒指半日跌336點

恒指半日跌336點，報16495點，再創11年低，成交468.5億；科指跌3.3%，報3170點。

科技股普瀉，美團 （3690） 、阿里巴巴 （9988）跌逾4%，騰訊 （0700） 跌逾2%穿250元，報248.4元。

保險股走強，友邦 （1299） 、平保 （2318） 升0.7%，國壽 （2628） 升0.1%。

招行 （3968） 跌勢未止，一度低見31.15元，創52周低，現仍跌4.52%，報31.65元。

【11：06】恒指跌280點

恒指跌319點，報16513點；科指跌3.12%，報3175點。

官媒《人民日報》連續三天刊文強調，堅持動態清零可持續且須堅持。旅遊相關股下挫，攜程 （9961） 最新跌近一成，同程旅行 （0780） 跌超7%。

濠賭股方面，澳博（0880）跌超5%，永利澳門（1128）跌近5%，銀娛 （0027） 跌超4%，金沙 （1928） 跌近6%。

【10：00】恒指跌280點

恒指跌280點，報16551點，續創11年低位；科指跌2.64%，報3191點，續創紀錄新低。

美團 （3690） 跌幅擴大至半成，低見143元；阿里巴巴 （9988） 跌逾3%，騰訊 （0700） 跌逾2%穿250元，報248.8元。

協鑫新能源 （0451） 挫近32%，低見0.037元創歷史新低。協鑫科技 （3800） 公布，根據協鑫新能源於9月30日已發行股份總數計算，緊隨實物分派完成及實物分派股份的零碎配額出售後，集團於協鑫新能源的持股將降至7.44%。

【09：20】恒指低開74點

恒指今早低開74點，報16758點，續創11年低位；科指跌0.85%，報3250點。

科指成分股受壓，嗶哩嗶哩（9626）跌超4%，蔚來（9866）跌超3%，阿里巴巴（9988）跌近2%，騰訊（0700）跌超1%，惟連跌多日的美團（3690）反彈0.3%。