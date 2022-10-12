恒指跌280點　科指插近3%創記錄低　協鑫新能源挫三成｜持續更新

恒指連跌四日累挫1255點或6.9%後，隔晚美股三大指數個別發展，美國10年期國債收益率突破4厘，再刷2008年來新高，市場觀望美國周四公布的CPI數據，會否加劇下月聯儲鷹派加息的預期。



【10：00】恒指跌280點

恒指跌280點，報16551點，續創11年低位；科指跌2.64%，報3191點，續創紀錄新低。

美團 （3690） 跌幅擴大至半成，低見143元；阿里巴巴 （9988） 跌逾3%，騰訊 （0700） 跌逾2%穿250元，報248.8元。

協鑫新能源 （0451） 挫近32%，低見0.037元創歷史新低。協鑫科技 （3800） 公布，根據協鑫新能源於9月30日已發行股份總數計算，緊隨實物分派完成及實物分派股份的零碎配額出售後，集團於協鑫新能源的持股將降至7.44%。

【09：20】恒指低開74點

恒指今早低開74點，報16758點，續創11年低位；科指跌0.85%，報3250點。

科指成分股受壓，嗶哩嗶哩（9626）跌超4%，蔚來（9866）跌超3%，阿里巴巴（9988）跌近2%，騰訊（0700）跌超1%，惟連跌多日的美團（3690）反彈0.3%。