滙豐於紐約遭入稟　前交易員稱曾就偷步交易向管理層報告後被解僱

滙豐控股（0005）據報遭到該行前交易員Stephen Callahan，於紐約曼哈頓聯邦法院提出訴訟。Stephen Callahan指出曾就偷步交易問題，向管理層提出示警；並就是否執行Steve Cohen旗下Point72 Asset Management的指令前偷步交易，與一名同事發生衝突而遭到解僱。

滙豐發言人Matt Ward在一份聲明內指出，該行非常重視此類訴訟，該行期待在法庭上自辯。

去年加入匯豐的Stephen Callahan聲稱自己目睹猖獗的偷步交易，包括指示初級交易員要優先考慮該行自營賬戶。

據入稟指出Stephen Callahan向同事指出，有關做法屬不可接受；又指斥該行的回應是不提拔﹑停職及扣發年度獎金。之後在今年4月以涉嫌風險交易為由將他解僱。入稟狀指出，他尋求滙豐就其人工損失作賠償，並要求法庭作懲罰性賠償等。

Stephen Callahan表示在工作期間，目睹最多為10年後到期的長期證券的偷步交易。有關證券價格波動較大，交易員更容易透過這種做法獲利。他曾向上司作報告，可是情況未曾有改變。