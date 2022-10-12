金管局阮國恒﹕未來5至10年金融市場更趨全球化　料港地位更重要

金管局副總裁阮國恒今日出席論壇時指出，疫情帶來不同程度影響，但正因這項挑戰讓機構能加快及預先處理金融技術上仍未發生的問題，又指出金融公司亦已投放更多資金為未來作準備。

他指出若能做好人才管理，相信金融機構在疫情下數碼轉型，能為香港下一階段發展作出準備。

阮國恒進一步指出，金融機構進行數碼交易時，須了解科技是幫助發展，並須具即時可控管理方式，及確保數據處理上具資料獨立性等。

談及在經濟往來聯繫時，他認為在全球化不會退回獨立經濟發展，但本港經濟須吸引海外人才來港發展金融科技，及發掘大灣區機遇，所以要讓更多人了解市場潛力。

至於地緣政治局勢發展，阮國恒指出目前不少關於脫鈎的討論，可是在金融市場談脫鈎是不合理，並相信在未來5至10年金融市場變得更全球化，連繫亦會更緊密。香港作為國際金融中心會此方面扮演更重要角色，因為香港是連接中國與世界的最佳市場。

另一方面證監會副行政總裁梁鳳儀表示，愈來愈多年輕投資者進行網上投資，但隨之而來須面對數碼安全問題，如金融機構會面對黑客問題，透過第三方建立防火牆，亦要定期作更新。