碧桂園遭滙豐大削目標價6成至1.4元　評級降至減持

碧桂園系遭到滙豐環球大削目標價。該行指出市場人士擔心碧桂園（2007）將會重演旭輝的路，並認為融資相關問題將會浮出水面，因此將碧桂園目標價大削60%至1.4元月，評級由「買入」降至「減持」；同時將碧桂園服務（6098）目標價下調39%至12.2元，評級由「買入」降至「持有」。

滙豐指出雖然碧桂園並無出現任何違約紀錄，但隨著市場正消化信貸風險上升，碧桂園或成為下一間出現困難的公司。

該行進一步指出目前投資者對民營發展商失去信心，即使碧桂園如期還款亦會被市場人士忽略，反映對市場人士對公司前景缺乏信心。同時來自銷售的現金流恢復速步緩慢，預料融資問題將會浮現。

該行指出在獲得清昕路線圖前，如有關更多6,000億元人民幣融資的細節，民企仍會受壓。該行續相對看好國企發展商，偏好中海外（0688）﹑萬科（2202）及潤地（1109）。

內媒﹕深圳有樓盤6折出售

另一方面據內地《財聯社》報道，深圳有公寓項目以6折促銷。報道指出樓市低迷下，深圳打折促銷樓盤已擴至全城，有代理指出京基水貝時代廣場項目的備案價為每平方米7.2萬元人民幣朋，可是發展商在上月底將價格調整至每平方4.6萬元人民幣起，中間樓層售樓為每平方米5萬元人民幣左右，即較備案價的6至7折。

報道亦引述代理指出由於項目之前銷情未見理想，發展卻有回款需求，所以對售價作調整。

不單止京基水貝時代廣場，目前深圳出現減價促銷的樓盤正增加，部份樓價售價調整至8折。