亞太區股市未止跌　台股失守萬三關　港股跌近260點｜持續更新

隔晚美股疲弱，美國9月最終需求生產物價指數（PPI）比市場預期高，市場關注美國公布9月消費物價指數（CPI），至於港股ADR收報16622點，跌78點或0.5%。



【15：07】

內地股市走勢個別，上證收市報3016點，跌9點，深成指數收市報10817點，跌20點，滬深300指數收市報3752點，跌31點，創業板指數收市報2350點。

亞太區股方面，日股跌159點，報26237點，台股跌270點，報12810點，韓股跌2162點月，跌39點。

港股再創11年以來新低，最新報16443點，跌257點，國指跌109點，報5582點，科指跌92點，報3177點。

【13：36】

據報香港擬放寬對非本地居民買家購買物業印花稅，受此消息帶動地產股上揚，新地（0016）升1.2%，新世界（0017）升2%，長實（1113）升1%，信和（0083）升0.4%。

恒指方面，恒指最新報16539點，跌161點，國指最新報5617點，跌74點，科指跌62點，最新報3207點。

【12：00】

恒指半日跌166點，報16534點，成交430.9億元。科指跌1.7%，報3213點。

科技股普跌，騰訊（0700）跌0.87%，阿里巴巴（9988）跌1%，美團（3690）跌逾2%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾7%。

內房物管股下跌，碧桂園 （2007） 跌逾8%，雅居樂 （3383） 跌近2%，龍湖 （0960） 跌近4%，旭輝（0884）跌超一成。

碧桂園服務 （6098） 挫近一成，世茂服務（0873）插逾7%，雅生活服務（3319）跌逾6%。

【11：00】

恒指跌218點，報16582點；科指跌2.31%，報3193點。

內房下挫，中海外 （0688） 跌逾3%，潤地 （1109） 跌近2%，碧桂園 （2007） 跌逾9%，雅居樂 （3383） 跌逾3%，龍湖 （0960） 跌逾6%。

碧桂園服務 （6098） 挫12.17%，報9.24元，一度低見8.95元，暫為表現最差藍籌。世茂服務（0873）插近8%，雅生活服務（3319）跌近7%。

【10：09】恒指跌126點

恒指跌126點，報16574點；科指跌1.4%，報3223點。

科技股瀉，嗶哩嗶哩 （9626）跌逾5%，破底低見95.7元；快手 （1024） 跌近2%；美團 （3690） 跌幅擴大至逾2%，早段低見145.2元，現報146.9元。

招行 （3968） 股價未止跌，再跌近4%，報30.15元。

另外，藥明生物 （2269） 升近3%，報48.35元。

【09：20】恒指接近平開

恒指今早接近平開，報16700點；科指跌0.28%，報3260點。

科指成分股多數下跌，嗶哩嗶哩（9626）跌超3%，小鵬汽車（9868）跌超2%，百度（9888）跌0.65%，京東（9618）跌0.54%，美團 （3690） 續跌0.4%，惟騰訊（0700）升0.32%。

百濟神州 （6160） 高開近15%。公司公佈，在全球3期ALPINE試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期的優效性效果。