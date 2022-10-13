恒指跌逾百點　招行續插近4%　藥明生物彈近3%｜持續更新

隔晚美股疲弱，美國9月最終需求生產物價指數（PPI）比市場預期高，市場關注美國公布9月消費物價指數（CPI），至於港股ADR收報16622點，跌78點或0.5%。



【10：09】恒指跌126點

恒指跌126點，報16574點；科指跌1.4%，報3223點。

科技股瀉，嗶哩嗶哩 （9626）跌逾5%，破底低見95.7元；快手 （1024） 跌近2%；美團 （3690） 跌幅擴大至逾2%，早段低見145.2元，現報146.9元。

招行 （3968） 股價未止跌，再跌近4%，報30.15元。

另外，藥明生物 （2269） 升近3%，報48.35元。

【09：20】恒指接近平開

恒指今早接近平開，報16700點；科指跌0.28%，報3260點。

科指成分股多數下跌，嗶哩嗶哩（9626）跌超3%，小鵬汽車（9868）跌超2%，百度（9888）跌0.65%，京東（9618）跌0.54%，美團 （3690） 續跌0.4%，惟騰訊（0700）升0.32%。

百濟神州 （6160） 高開近15%。公司公佈，在全球3期ALPINE試驗的一項終期分析中，經獨立評審委員會及研究者評估，百悅澤（澤布替尼）對比億珂（伊布替尼），取得無進展生存期的優效性效果。