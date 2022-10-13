招行稱各業務經營管理運行正常　經營業績穩定　前行長日前遭雙開

招商銀行（3968）前行長田惠宇於上周六（8日），遭中紀委指嚴重委紀而被開除黨籍及公職。該行發出公告，指出面對當前經營環境，將繼續保持戰略穩定、公司治理機制穩定、經營管理穩定、人才隊伍穩定。

目前，招商銀行各項經營管理運行正常，經營業績穩定。未來，招商銀行將根據宏觀經濟環境政策變化和自身經營需要，不斷優化策略，提升能力，堅持模式轉型，發揮零售優勢和金融科技優勢，促進經營管理提升。

堅持均衡發展理念

招商銀行將繼續堅持「質量、效益、規模」動態均衡發展理念和「輕型銀行」戰略方向，聚焦「財富管理、金融科技、風險管理」三個能力建設，推動招商銀行實現更高質量發展，持續為廣大客戶提供優質金融服務，持續為客戶、員工、合作夥伴、股東和社會創造價值。

招行在4月18日公布，董事會通過免去田惠宇的招商銀行行長、董事職務，另有任用。不過至4月22日，中央紀委表示田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。

指田惠宇違反政治紀律及組織紀律

至上周六中紀委通報指，日前，中央紀委國家監委對田惠宇嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣，罔顧黨對金融工作的領導和金融工作的政治性、人民性，把職責使命拋在腦後；無視中央八項規定精神，違規接受宴請、旅遊、打高爾夫球等活動安排，違規收受禮品；不按規定報告個人有關事項；毫無紀法底線，長期以「市場化」運作為幌子，以「投資」、「理財」為名，「以錢生錢」，大搞權力與資本勾連，靠金融吃金融，以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度；生活腐化、道德敗壞。

田惠宇嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究，決定給予田惠宇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。