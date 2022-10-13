港交所﹕外國企業獲納入港股通　增強港國際資產管理中心吸引力

港交所（0388）上市主管陳翊庭指出，「滬深港通」推出近8年，為香港及內地市場帶來共贏，又指出在港掛牌的外國公司納入「港股通」，可為內地投資者帶來更豐富場的投資海外機遇。內地投資者既可以透過「港股通」投資港股，亦可以投資全球各地公司，增強香港作為國際資產管理中心吸引力。

陳翊庭在《香港交易所會客廳》的音頻節目中指出，若在香港上市的外國公司股票納入「港股通」，那麽香港將成為全球國際上市地中唯一一個可以觸達千千萬萬中國內地投資者的地方，有助於鞏固香港作為國際金融中心的地位，相信它一定會吸引更多外國公司來香港上市。

擬為「專精特新」企業制定專門上市規則

被問及第二上市的公司在主要上市的交易所被強制退市，其在香港的上市地位會否受影響，陳翊庭稱，如果有第二上市的公司出現突然強制退市的情況，它在香港第二上市的股票交易一般不會受到影響，但港交所會要求它盡快將第二上市轉換成主要上市。轉換上市地位後，它之前獲得的一些監管豁免也就失效了，必須符合香港所有的上市規則。

她續稱，一般也會給予上市公司過渡期，在這個過渡期內，它仍然享有因為第二上市所獲得的監管豁免，同時，為了向投資者提示風險，港交所也會要求這些上市公司的股票名稱在過渡期內加上特殊標識，等到它轉成主要上市後可以取消這個標識。

陳翊庭又提及，港交所正準備為「專精特新」的高科技公司制定專門的上市規則，並準備進行市場諮詢。