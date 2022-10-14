內地股市高收　亞股普遍上揚　日股飆逾800點｜持續更新

截至昨日（14日），港股連跌六日累瀉1,698點，逼近2011年低位16170點。至於隔晚美股猶如坐過山車，先插水後飆升，全日高低波幅逾千五點，道指收市升827點或2.8%，皆因美國9月份核心通脹創出40年新高。



【15：28】

內地股市表現突出，上證收市報3071點，升55點，深成收市報11121點，升304點，滬深300指數收市報3842點，升89點，創業板指數收市報2434點，升83點。

亞太區股市亦高收，日股勁升逾800點，收市報27090點，升853點，台股升317點，報13128點，韓股升49點，報2212點。

恒指升進一步收窄，最新報16675點，升286點，國指升97點，最新報5657點，科指升68點，報3226點。

【14：53】

港股升幅收窄，最新報16796點，升407點，國指升139點，報5699點，科指升95點，報3253點。

滙豐（0005）升5.7%，渣打（2888）升5.4%，保誠（2378）升7.4%。

【13：43】

大市升勢在午後進一步擴大，最新報17015點，升626點，國指升214點，報5775點，科指升156點，報3314點。

醫藥股升勢凌厲，藥明生物（2269）升15.1%，中生製藥（1177）升8.7%。

碧桂園服務（6098）亦出現強勁反彈，報9.95元，升10%。

李寧（2331）﹑信義玻璃（0868）及信義光能（0968）升均逾6%。

【12：00】

恒生指數中午收報16942點，半日升553點或3.37%，成交額達501.06億元。科技指數則升124點或3.94%。

藥明生物（2269）半日升逾一成，報52元，暫為表現最佳藍籌；中生製藥（1177）升6.8%，報3.92元。

內房股普遍反彈，碧服（6098）升7.6%；龍湖（0960）漲5.5%；碧桂園（2007）升約半成。

公用股表現較弱，中電（0002）半日跌0.36%，報54.8元。電能（0006）升0.54%；煤氣（0003）升1.65%。

【11：31】

港股升544點，報16933點；科指升3.88%，報3280點。

醫藥股走強，藥明生物 （2269）、藥明康德 （2359） 升超一成， 泰格醫藥 （3347） 、康龍化成 （3759） 亦升近一成。

滙豐 （0005） 升超6%，渣打（2888）升近6%。

ATM繼續走高，騰訊 （0700） 、阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 均升近4%

【10：09】

港股升512點，報16901點；科指升3.59%，報3271點。

滙豐 （0005） 升近6%，渣打（2888）升逾5%。

【09：58】

恒指升451點，報16840點；科指升2.99%，報3252點。

友邦 （1299） 升4.88%，報69.9元；滙豐 （0005） 升5.94%，報41.05元。

內房股趁勢回升，碧桂園（2007）升近3%，龍湖 （0960） 升逾3%，旭輝 （0884）升近8%。

Uniqlo及GU母企迅銷（6288）升逾5%，報43.7元。該公司公布至8月財政年度業績全年度收入按年增7.9%至23,011億日圓，盈利按年增61%至2,733億日圓，創歷年最高紀錄

【09：20】

恒指今早高開282點，報16671點；科指升1.86%，報3216點。

科指成分股普漲，比亞迪電子（0285）、商湯（0020）、百度（9888）升超3%，嗶哩嗶哩（9626）升超2%，騰訊（0700）、美團（3690）、阿里（9988）升超1%。

另外，滙豐 （0005） 升4.9%，報40.65元，成交額2741萬元。