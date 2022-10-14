恒指升逾500點　科指彈近4%　滙豐、渣打齊升5%｜持續更新

截至昨日（14日），港股連跌六日累瀉1698點，逼近2011年低位16170點。至於隔晚美股猶如坐過山車，先插水後飆升，全日高低波幅逾千五點，道指收市升827點或2.8%，皆因美國9月份核心通脹創出40年新高。



【10：09】

港股升512點，報16901點；科指升3.59%，報3271點。

滙豐 （0005） 升近6%，渣打（2888）升逾5%。

【09：58】

恒指升451點，報16840點；科指升2.99%，報3252點。

友邦 （1299） 升4.88%，報69.9元；滙豐 （0005） 升5.94%，報41.05元。

內房股趁勢回升，碧桂園（2007）升近3%，龍湖 （0960） 升逾3%，旭輝 （0884）升近8%。

Uniqlo及GU母企迅銷（6288）升逾5%，報43.7元。該公司公布至8月財政年度業績全年度收入按年增7.9%至23,011億日圓，盈利按年增61%至2,733億日圓，創歷年最高紀錄

【09：20】

恒指今早高開282點，報16671點；科指升1.86%，報3216點。

科指成分股普漲，比亞迪電子（0285）、商湯（0020）、百度（9888）升超3%，嗶哩嗶哩（9626）升超2%，騰訊（0700）、美團（3690）、阿里（9988）升超1%。

另外，滙豐 （0005） 升4.9%，報40.65元，成交額2741萬元。