美大型銀行公布季績　摩通每股盈利3.12美元優預期　大摩少賺29%

美國大型銀行相繼公布第三季業績。摩根大通公布截至9月底止第三季業績，純利按年下跌17%至97.4億元（美元‧下同），每股盈利為3.12元，優於市場預期。

上季該行收入327億元，按年增加7.5%，並較市場預期理想。不過投資銀行收入卻按年下跌43%至17億元，表現較市場預期佳。

摩通指出上季盈利按年下跌，與美國聯儲局加息後投資者對交易興趣減少，拖累投資銀行業務。

該行行政總裁戴蒙指出，高通脹導致全球利率上揚，加上地緣政治風險及聯儲局量化堅縮造成不確定性，令企業業務面臨巨大壓力。此外他又表示期望明年該行可以重啟回購。

大摩少賺29%

摩根士丹利上季盈利減少29%至26億元，每股盈利1.47，不及市場預期。季內大摩收入按年跌12%至130億元，市場預期為133億元，當中投資銀行業務收入跌55%至12.8億元，投資管理收入跌2成至11.7%。

花旗增加為壞賬準備3.7億美元

至於另一大行花旗，季內盈利按年跌25%至34.8億元，每股盈利為1.63元，勝預期。

期內該行收入為185.1億元，按年升6%，壞賬準備金增加3.7億元。

富國銀行季內少賺31.12%至35.28億元，每股盈利0.85元。期內總收入195.05億元，按年升3.56%，優於市場預期。