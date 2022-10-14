美三大指數皆向下　道指挫300點　納指跌逾2%｜持續更新

美國股市於周四勁升逾800點，亞太區股市今日亦受到帶動而普遍高收。由於美國今日會公布零售銷售數據，對當地股市或會帶來影響。另一方面美匯強勢仍在。



【01:05】

美股跌勢加劇，道指報29,729點，跌309點或1.03%；標指報3,601點，跌68點或1.87%；納指報10,401點，跌248點或2.33%。

【23:22】

道指最新報29872點，跌165點，標普最新報3626點，跌42點，納指最新報10476點，跌171點。

【22:40】

美國密歇根大學1年通脹預期由4.7%升至5.1%。消費者信心指數初值為59.8，較預期的59為高。

美股跌勢加勢，道指最新報29919點，跌118點，標普跌38點，報3631點，納指跌151點，報10501點。

匯市方面，美匯最新報113.08，升0.64%。日圓兌美元曾低見148.4，最新報148.25；每百日圓兌港元跌穿5.3，最新報5.294。

油價向下，紐約期油最新報86.14美元，跌3.33%；布蘭特期油每桶最新報91.93美元，跌2.79%。

【22:13】

美股表現大為走樣，道指轉跌，最新報30027點，跌11點，標普指數跌32點，報3637點，納指報10512點，跌135點。

恒指夜市期指跌78點，報16522點，低水66點。

【21:33】

日圓進一步尋底，兌美元快觸及148，最新報147.87，再創32年以來新低。每百日圓兌港元最新報5.309，跌0.38%。

美匯指數最新報112.85，升0.44%。

美元兌多種貨幣均上揚，歐元兌美元最新報0.9751，跌0.22%，英鎊兌美元跌0.79%，報1.1237，美元兌瑞士法郎最新報1.0023，升0.19%。澳元兌美元最新報0.6292，跌0.08%。

股市方面，美股延續上日升勢，道指最新報30342，升303點，標普指數最新報3695點，升26點，納指升63點，報10711點。

美國上月零售銷售持平，市場原來預期按月增長0.2%。至於上月進口物價按月跌1.2%，市場原來預期跌1.1%。