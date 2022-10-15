許正宇：料2萬人參與香港金融科技周　隨市場變化用好金融優勢

地緣政治持續緊張，財經事務及庫務局局長許正宇在一個電台節目上表示，地緣政治下有危亦有機，香港作為資金進出有保障及自由，亦有國際級專業服務及監管的地方，能夠發揮分散風險的作用。

對於有報道指，有俄羅斯考慮到香港投資，以避過西方制裁，問到會否令香港亦面臨被制裁風險，他指香港是依法辦事的地方，強調隨着國際市場變化，去決定如何定位及用好金融方面的優勢，風險無處不在，但要在風險處理上做得平穩。

許正宇指，地緣政治下有危亦有機，香港作為資金進出有保障及自由，亦有國際級專業服務及監管的地方，能夠發揮分散風險的作用。（資料圖片）

至於入境檢疫已放寬至「0+3」，他估計有超過2萬人參與本月底舉行的「香港金融科技周」，按整體疫情考慮是否擴大海外與會者的防疫豁免範圍。新加坡下月初亦舉辦金融科技節，許正宇表示，香港背靠祖國、面向世界，能協助海外企業開拓內地市場，相信海外金融科技公司都會用好「香港金融科技周」。

政府早前預計本年度財政赤字達1000億元，許正宇表示，重啓經濟活動才能有收入，但首要是穩控疫情，期望促進市場發展的同時，公共財政能更穩健；樓市、樓價受到多方面影響，美息上升亦影響到本地息口，會持續關注市場。

許正宇又表示，下周會前往曼谷參加亞太經合組織財長會議，將會宣傳家族辦公室稅務寬免，吸引東南亞國家企業來港投資。