恒地黃浩明倡發展商與政府合作發展北部都會區　支持增加房屋供應

政府提出《北部都會區發展策略》。恒地（0012）執行董事黃浩明出席一個研討會時認為，只有公私營合作，才可於《北部都會區發展策略》中協調土地發展規劃，以及減輕發展期間的財政壓力。

他指過去提到公私營合作，就有負面的觀感，但認為只要兩者合作是為社會，並不是為個人利益就沒有問題。他認為，政府有政策支持，推動能力強；相反發展商靈活性強，對了解市場發展，公私營合作可將一個有為政府，以及高效市場結合。

他提到，以新田／落馬洲發展樞紐為例，若果單由政府發展，或需至少3,300億元，惟疫情下政府出現財政赤字，未來或需要增加開支以刺激經濟及應付興建公屋等需要，即使政府可應付，亦令庫房受壓。

黃浩明指私人參建資助房屋非新事物。（線上會議圖片）

若果以私人發展，就算將新田／落馬洲發展樞紐分成七至八個部分，每個部分至少要投資490億元，有能力如此投資的企業不多，因此認為，要短時間內大規劃開發，需要各方參與及分工，單獨發展會超出開發能力。

他指，以整體社會利益為大前題，加上香港良好制度監測下，可容許發展商與政府合作發展。

至於近日有消息指，政府將於下周公布的《施政報告》中，提出私人參建資助房屋。黃浩明指非新事物，作為一間本港企業，會支持政府增加房屋供應，並協助解決居住問題。

有傳政府考慮放寬非本地買家需要支付15%印花稅的規定，他指出地建會一直希望政府減辣，而辣招屬需求管理措施，但現時客觀環境經已改變，政府可作微調，藉此吸引人才，以市場情況去看，放寬相關辣稅亦不會刺激樓價上升。