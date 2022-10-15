羅傑斯指中國將成為21世紀最成功的國家　將所持中國股票留給孩子

號稱「商品大王」的著名投資者羅傑斯表示，中國將成為21世紀最成功的國家。

他接受內地媒體《澎湃新聞》訪問時稱，過去40年中，沒有一個國家能像中國一樣發展得如此迅速、如此強勁、如此穩健，「所有的國家在發展過程中都會出現問題，但中國會是最成功的。中國有人口、有教育事業、擁有一切條件。」

他又指，未來中國將成為技術領導者，認為中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的時期，過程中中國經濟發展面臨新挑戰，同時也面臨加快科技發展、推動產業優化升級的機遇。

羅傑斯形容中美關係為「不穩定的」。（資料圖片）

至於中美關係，羅傑斯形容為「不穩定的」，認為必須對貿易摩擦加以限制，這對兩個國家都沒有好處，如果中國經濟發展放緩，美國亦會放緩，連帶日本、德國以至整個世界都放緩了，最終每個人都會影響。

他又表示，下次經濟問題發生時，將是人生中最糟糕一次，「世界各地都有驚人的債務。如果我們再遇到經濟問題，那將是幾十年來全球最嚴重的。」

羅傑斯提到會將所持中國股票留給孩子，「我的想法是50年後的某一天，他們會看著股市感嘆：「瞧瞧這些中國股票！他（羅傑斯）真聰明！我們很富有！」