美聯儲罕虧損會破產？　通脹回落加快Fed轉鴿︱林子傑

Fed (美國聯儲局）9月份的政策會議記錄顯示，Fed的淨收入轉為負數。Fed公佈虧損是罕見的情況，也是過去10多年來首次出現。這是否意味著Fed有機會會破產，或導致無法繼續執行收緊的貨幣政策？

Fed 是怎麼賺錢的？

Fed其中一項主要收入來自其擁有的債券利息收入，在扣除營運費用後，它會將淨收入交給美國財政部。在量化緊縮期間，由於Fed不再購買額外債券，收入將顯著下降，更重要的是，聯邦基金利率從三月份接近零的水平，迅速上升到目前處於 3.00%-3.25% 的目標區間。為了管理聯邦基金利率（Federal Fund Rate)，Fed目前以3.05%-3.15% 的附賣回協議（reverse repo) 利率來支付金融機構將現金存放在Fed賬簿上的費用。分析師估計，只要利率持續高於 3%，Fed 所需要支付的利率成本，便會使其陷入虧損狀態。

Fed 有冇機會破產，並令其無法執行緊縮貨幣政策？

根據Fed的最新數據，因為虧損而分類成遞延資產 (deferred asset) 的規模目前為 29 億美元，但因為Fed已經開始量化緊縮和加息周期還未完結，賬目上的遞延資產短期內會不斷擴大來反映未來更高的利息成本。要注意的是，因為Fed可以通過印鈔票以保持自身的償款能力，所以技術上是不可能破產的。只要Fed在下一次經濟衰退期間進行下一輪量化寬鬆和下調利率，經營虧損和賬上的遞延資產便會自然消失。

政治問題

根據Cleveland聯儲主席Loretta Mester的說法，Fed 的賬上虧損並不會影響現時的緊縮政策和加息步伐，但可能帶來一些政治問題。

在金融海嘯之後，上繳財政部的利潤被視為削減國家赤字的一個來源，美國選民不一定能理解為何Fed的緊縮政策在導致人民的財富損失，失業並造成經濟損失的時候，它卻向本地和國外的金融機構付出龐大的利息支出。此外，在量化收縮期間，Fed不再是美國國債的最大買家，但未來誰將取代Fed的買家地位現時還不清楚。根據Fed的最近數據，海外的美國國債持有人，在截至 10 月 5 日的一周內減少了 290 億美元的美國國債，使持有量連續四周下降了 810 億美元，這是自 2020 年 3 月以來最嚴重的資金外流。

筆者認為，在通脹數據回落至大概至4-5%的時候，這些政治問題已將會導致Fed加速轉鴿，而非Fed對外聲稱的，要通脹下降至2%的時候，才會舒緩金融政策。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

筆者為證監會持牌代表，筆者的投資組合裏沒持有LCID, SOFI, GRAB, PRE 和 DWAC 的股票和相關的衍生工具。

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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