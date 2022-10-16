二十大｜李民斌：國家擴大開放 港能更好對接國家發展戰略

中國共產黨第二十次全國代表大會今日（16日）開幕，全國政協委員李民斌表示，習近平總書記發表的工作報告，全盤謀劃了未來黨和國家發展的基本方針。在當前世界面對著前所未有的變化下，二十大報告是一份劃時代的重要報告。

李民斌稱，報告總結了過往五年工作、新時代十年得來不易的驕人成就，而對於國家未來的發展，報告提到要加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，為國家面對複雜多變的新時代指明了方向。習近平的目光遠大，聚焦於國家邁向第二個百年的奮鬥目標，報告指出要堅持教育優先發展、科技自立自強、人才引領驅動，這些都是國家持續長遠發展的基本要素。

李民斌又指，目前香港已邁入由治及興的新階段，為全力發展經濟做好準備。報告指出要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治，支持香港破解經濟社會發展中的深層次矛盾和問題，再次為香港發展注入強心針。

他補充，未來香港應在國家持續擴大開放的過程中，能更好對接國家發展戰略，進一步發揮聯通國家與世界的橋樑角色，包括在金融方面提升與內地市場的互聯互通，強化離岸人民幣業務，鞏固國際金融中心的地位，為國家長遠發展作更大貢獻。